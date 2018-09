Zopakuje Vít Rakušan rekordní výsledek z minulých voleb?

Blížící se komunální volby budou velkým testem obliby místopředsedy STAN Víta Rakušana. Poslanec, který je předsedou komise pro kontrolu vojenského zpravodajství, je ve svém domovském Kolíně starostou a v posledních komunálních volbách získala jeho kandidátka Změna pro Kolín ve městě neuvěřitelných 64 procent hlasů. Přestože jeho slogan do komunálních volbách zní "Výš a hlouběji!", spíše se dá očekávat pokles dolů. Jak hluboko, to je otázkou. Důvodem můžou být hlavně Rakušanovy názory na celostátní úrovni.

Symbolickým tématem, na kterém lze ukázat Rakušanův politický světonázor, jsou, jak jinak, imigranti. Rakušan se nedávno v rozhovoru Respektu jednoznačně postavil na "sluníčkářskou" stranu, když řešil, jak by v Kolíně přijal uprchlíky ze Sýrie: "O čem se tady bavíme? Dejte mi na to měsíc, s ředitelem školy zařídím školní docházku, uspořádám velkou besedu s obyvateli v místní knihovně, ať jim Syřané ukážou, odkud jsou, proč je tady máme a že nám děkují za to, že tady s námi mohou žít." Rakušan je nepřekvapivě i pro přijetí "50 syrských sirotků" lidovecké europoslankyně Šojdrové. Označuje to za bohulibou myšlenku.

Nepřekvapí ani vztah Rakušana s premiérem Babišem. Kolínský starosta se chlubí, že jako poslanec má s Babišem nejvíce nesouhlasných hlasování a kritizuje Babišův politický vliv v médiích. V kontextu letošních komunálních voleb se přitom Rakušan nejvíce obává právě hnutí ANO. Ve sněmovních volbách v roce 2017 totiž ANO v Kolíně vyhrálo o čtyři hlasy před STAN, jehož kandidátku vedl Rakušan. Přestože se jednalo na úrovni okresních měst o rekordní výsledek pro STAN, těsné vítězství ANO muselo Rakušana zabolet.

Nebezpečí jménem hnutí ANO

Rakušanovci proto vnímají ANO jako nebezpečnou konkurenci a část Rakušanových zastupitelů se dokonce chystá bořit píšťalkami Babišův mítink v Kolíně 2. října. Rakušan osobně se přitom staví do kontrastu k Babišovi jako velkorysý a tolerantní komunikátor, který kritizuje vliv politiky na média.

Na domácím kolínském písečku ale tyto vznešené principy tak nějak neplatí. Členem předsednictva Rakušanovy Změny pro Kolín a jejím zastupitelem je kolínský podnikatel Martin Slavík, který vydává místní noviny Kolínský pres. Toto médium zveřejňuje o Rakušanovi oslavné články a nekriticky obdivuje každý počin radnice. V jeho anketách mají prostor téměř výhradně Rakušanovi zastupitelé. Střet zájmů à la Babiš? Tak trochu.

Ale na rozdíl od Babišova vlastnictví médií, které je všeobecně známo a ke kterému se jeho noviny aspoň formálně postavily přísným etickým kodexem, propojení mezi vedením kolínské radnice a místním vlivovým médiem zveřejněno nebylo, dokud na něj nedávno neupozornili Rakušanovi odpůrci na sociálních sítích.

Netransparentní dojem

I samotný Rakušanův spolek Změna pro Kolín nebudí právě transparentní dojem. Organizace, v jejímž předsednictvu jsou kromě Rakušana místostarosta Michael Kašpar a zmíněný podnikatel Slavík, v obchodním rejstříku nezveřejňuje údaje o svém hospodaření. Pravidla, podle kterých se sestavuje komunální kandidátka Změny, jsou neznámá.

Něco o možném sponzoringu Změny pro Kolín snad napovídá propagační video společnosti Mastercard na webových stránkách spolku. Tomuto světovému distributorovi platebních karet město zařídilo unikátní projekt Chytrá klíčenka, ve kterém mohly být platební karty Mastercard propojené s účty u banky ČSOB distribuovány všem kolínským školákům jako multifunkční čip na odběr obědů či odemykání školy. Přestože město udělalo oběma společnostem obrovskou reklamu, nenechalo si zaplatit ani korunu, a naopak za dodávku karet, které přitom zůstávají vlastnictvím ČSOB, zaplatilo necelých 800 tisíc.

Na počátku jsme položili otázku, zda Vít Rakušan zopakuje v letošních kolínských komunálních volbách rekordní 64procentní výsledek. Je pravděpodobné, že Rakušanova změna opět vyhraje, ale oproti roku 2014 to nebude taková sláva. Kromě Rakušanových politických názorů, které nikdo neznal, dokud byl pouze starostou a nikoliv celostátním politikem, může některé Rakušanovy příznivce odradit poznání, že "čistý Víťa" je ve skutečnosti politik, jako každý jiný: v některých případech, když to pro něj je výhodné, něco jiného říká a něco jiného dělá.