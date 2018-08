Zvyšování důchodů zřejmě projde. Piráti návrh podpoří

Ekonomický tým pirátské strany doporučil svým poslancům, aby příští týden ve sněmovně podpořili verzi zvyšování důchodů, kterou schválila sněmovna. Na tiskové konferenci to řekl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Sněmovní verze mimo jiné přidává důchodcům nad 85 let věku k důchodu tisíc korun. Senát ji ale vrátil sněmovně s pozměňovacím návrhem, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let.

Sněmovna má o novele, kterou schválil Senát, hlasovat příští středu. O co nejrychlejší projednání novely usilovali sociální demokraté, podle nichž je novelu třeba přijmout do září tak, aby se nezkomplikovalo zvýšení penzí od začátku příštího roku.

Senátní návrh by podle Ferjenčíka vedl k tomu, že zvýhodní lidi, kteří odešli do důchodu předčasně. Naproti tomu by znevýhodnil lidi, kteří pracovali déle a odvedli státu víc peněz. "Člověk, který odešel do předčasného důchodu, by byl zvýhodněn, a člověk, který odešel později, by byl znevýhodněn," řekl Ferjenčík. Naproti tomu ODS soudí, že senátní verze je spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dříve než muži.

Ferjenčík dál řekl, že senátní verze je nekvalitně připravená, protože hovoří o době 25 let od první výplaty důchodu. Podle něj může snaha o určení data první výplaty vést ke sporům, což může znamenat značnou byrokracii a bude někdy obtížné datum první výplaty zpětně dohledat. Uvedl také, že jsou lidé, kteří se o výši důchodu soudí, a z toho důvodu první výplatu ani nedostanou.

Piráti podle Ferjenčíka navrhnou na program schůze příští týden zařadit návrh, který zpomaluje růst platů ústavních činitelů. "Předložíme to, aby se to stihlo do konce roku, protože když se to nestihne, tak dojde k nárůstu o 20 procent, který považujeme za naprostou ostudu a nechceme s tím mít nic společného," prohlásil. Vzhledem k tomu, že nejde o mimořádnou schůzi, ale o schůzi, kterou svolal sněmovní organizační výbor, je možné na její program zařazovat další body. O návrhu Pirátů sněmovna rozhodne hlasováním.