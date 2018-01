Politolog: Odchod Babiše z politiky nehrozí, ale může být upozaděn

Premiéra Andreje Babiše a šéfa poslanců hnutí ANO Jaroslava Faltýnka může policie stíhat kvůli kauze Čapí hnízdo, kde se měli údajně dopustit podvodu při čerpání dotací. Jaký bude dál jejich osud a co to může znamenat pro hnutí ANO? Na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Poslanci dnes vydali Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka ke stíhání. Co to pro ně v tuto chvíli znamená?

Momentálně to má to několik podob. První je, že teď Andrej Babiš s Jaroslavem Faltýnkem bojují o jakési vyznění, které by v očích stoupenců, sympatizantů a voličů hnutí ANO vzbudilo tu vážnost politického spiknutí nebo - jak říká sám lídr hnutí ANO - tu "účelovku". Druhá věc je však strategicky velmi nepříjemná, a to zejména tím vydáním. Troufám si říct, že pokud nebude Miloš Zeman opětovně zvolen, Andrej Babiš se nepochybně může rozloučit s postem premiéra.

Co by taková situace znamenala pro ostatní stávající ministry ve vládě?

Pokud by opravdu došlo ke změně na prezidentském úřadu, hnutí ANO by sice stále sestavovalo vládu, ale bez svého lídra. Zároveň by to pro ně znamenalo řadu obměn, což by zvláště pro některé výrazné ministry, například pro stávajícího ministra spravedlnosti, byla velmi nepříjemná zpráva. A pro samotné hnutí ANO také.

Jak moc by to straně ANO uškodilo?

Byla by velmi oslabená. Cena potenciálních koaličních partnerů, jako jsou SPD, KSČM a ČSSD, stoupá a čím více je oslabenější Andrej Babiš, tím je to výhodnější pro všechny konkurenční subjekty v Poslanecké sněmovně. Ti už stupňují své požadavky, tedy že hnutí ANO nemůže mít silové rezorty, jako jsou ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo vnitra. Což je pro stranu, která má 78 poslanců, velmi nepříjemné.

Jaké jsou šance na formování nové vlády?

Řekl bych, že budou odvislé od prezidentské volby, protože do té doby se jednání vlády příliš nepohnou. Poté, až bude zvolen prezident, bude jasno. Jak jsem již zmínil, jestli bude znovu zvolen Miloš Zeman, posílí se Babišova pozice, koaliční strany budou muset ustoupit a přijmout méně výhodné podmínky. Pokud ale vyhraje Jiří Drahoš, zamíchá tak kartami a vše bude jinak. Naroste mocenský apetit zejména u sociálních demokratů a lidovců a ti budou vyjednávat tvrdší podmínky vůči hnutí ANO.

Pokud bychom předpokládali tu druhou variantu, znamenalo by to konec Andreje Babiše v politice?

Ne. Odchod Andreje Babiše v nejbližší době z politiky nehrozí, a to ani když se nestane premiérem. Přesto si myslím, že jeho postava bude muset být upozaděna, což i tak může vézt k určitému oslabení hnutí ANO. Nicméně nastane velký úkol vymyslet pro Babiše nějakou komfortní pozici, aby se v ní našel, měl možnost udávat agendu, témata a úkoly pro vládu, byl na očích veřejnosti a neztrácel podporu. Otázkou ale je, zdali to bude atraktivní i pro něj.

Mohl by ale třeba čekat čtyři roky na příští volby, které by mu mohly dát novou šanci, aby se stal znovu premiérem ...

Ano, to by mohl. V tomto případě tu ale stále hraje velkou roli Čapí hnízdo.

Jak to myslíte?

Není jisté, jak dlouho se kauza Čapí hnízdo potáhne. Důkazem toho je například kauza CASA, OKD a další jim podobné. Tyto kauzy se táhnou roky a stále nejsou uzavřené, dá se tedy předpokládat, že Čapí hnízdo, které nedávno odstartovalo, tu může být třeba pět, sedm let, než se úplně uzavřou.