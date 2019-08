Politolog: Šmarda si zaslouží uznání. Udělal gentlemanský krok

Tahanici o post ministra kultury se nakonec rozhodl ukončit sám kandidát Michal Šmarda. Předsedu ČSSD Jana Hamáčka požádal, aby jeho nominaci stáhl. Podle politologa Jana Kubáčka se jedná o gentlemanský krok, který však vnímá jako předem dohodnutý a z něhož těží všechny zainteresované strany. Jako případnou šéfku resortu kultury vidí Kateřinu Kalistovou, současnou náměstkyni na ministerstvu kultury. Jméno se však podle politologa dozvíme do konce týdne.

Michal Šmarda se vzdal nominace na post ministra kultury. Z jakého důvodu k tomu podle vás došlo?

Dal tím šanci vedení ČSSD a primárně předsedovi stranu Janu Hamáčkovi, který je ještě stoupenec pokračování vlády s Andrejem Babišem. Jednalo se o šanci navrhnout kompromis, nabídnout jiné jméno, odšpuntovat tu situaci, pokračovat dál ve vládě a nechat si za to učinit nějaké ústupky od Andreje Babiše. I pro něj je to naprosto klíčové a výhodné mít tam sociální demokracii.

Z jakého důvodu?

Za prvé bude Evropská komise rozhodně lépe nahlížet na osobu Andreje Babiše, když tam má ČSSD v čele s Hamáčkem, než kdyby tam byla ještě slabší a menšinová vláda, která by byla pod tlakem komunistů a SPD, případně jednotlivých poslanců. Šlo by o vládu mouřenínů. Dalším argumentem je skutečnost, že Babiš nechce být jednoduše první na ráně Miloši Zemanovi. Nátlaková politika od prezidenta země se nyní rozloží mezi Babiše a Hamáčka.

A co sociální demokracie?

Pro ČSSD je to také výhodné řešení. Odchod z vlády by se de facto rovnal rozpadu v přímém přenosu. Navíc v situaci, kdy se poslanci nechají slyšet, že by podpořili vládu bez sociálních demokratů a jsou v dresu ČSSD. Zároveň nemáte jistotu, že odejdou všichni ministři, protože jsme neslyšeli jasné prohlášení od ministra zemědělství Miroslava Tomana. Nemluvě o tom, co si jednotlivé frakce ve vedení sociální demokracie vzkazují. To se rovná blamáží.

Mohlo se tedy jednat o jakousi dohodu zainteresovaných stran v případě kroku Michala Šmardy?

Myslím si, že tam určitá shoda je. Včerejší vyjádření Šmardy nebylo pro Hamáčka překvapení. To, co udělal Šmarda, je rozhodně dobré gesto a gentlemanský krok. Je to vyhodnocení situace na úrovni. Zaslouží si uznání.

Kdo by mohl Šmardu za současné situace nahradit?

Dlouhodobě říkám, že je vhodnou kandidátkou náměstkyně na ministerstvu kultury Kateřina Kalistová, která má zkušenosti. Velkým bonusem je také to, že je žena. Zaznamenal jsem však, že tu nabídku nedostala. Dovedu si představit, že když to bude výrazná tvář, tak to může sociální demokracii prospět. Především se jedná o to, aby to byl člověk, který je průrazný a je schopný popularizovat politiku sociální demokracie. ČSSD teď hlavně potřebuje dobré rétory, lidi, kteří umí dobře vysvětlovat a hájit program. Potřebují se stabilizovat a uklidnit emoce.

Pád vlády Andreje Babiše už skutečně nehrozí?

Myslím si, že je nyní vůle najít ministra kultury a bude to rychlé. Andrej Babiš má bod za to, že se bude s Janem Hamáčkem stále dělit o pozornost prezidenta, a to jak o tu pozitivní, tak negativní.

Kdy se podle vás dozvím jméno nového ministra kultury?

Jméno můžeme znát už ke konci tohoto týdne. Dokážu si představit, že k samotnému jmenování dojde na začátku září.