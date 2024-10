Politologové: Výborný v čele KDU-ČSL přinese kontinuitu, změna se nečeká

Politologové od staronového předsedy lidovců Marka Výborného nečekají výrazné změny v prosazovaných tématech či směřování této vládní strany. Členská základna volbou ukázala, že si přeje kontinuitu. Shodli se na tom dnes ve vyjádření pro ČTK politologové Otto Eibl a Milan Školník. KDU-ČSL bude pod vedením Výborného pokračovat v koalici Spolu s ODS a TOP 09. Výborný, který dnes ve volbě na sjezdu v Olomouci porazil dosavadního předsedu Mariana Jurečku, lidovce už dříve vedl. Z postu v lednu 2020 odstoupil kvůli rodinným povinnostem.

"Žádnou velkou změnu bych neočekával. Nečekal bych žádný kolotoč, co se týče prosazovaných témat a politiky," řekl ČTK Otto Eibl, který vede katedru politologie na Masarykově univerzitě v Brně. Členská základna podle něj volbou řekla, že není úplně nespokojená.

"Ukázalo se, že lidovci jsou klidnou silou. Když nějakou změnu udělali, tak byla relativně minimální," řekl ČTK Milan Školník, který působí na katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Volba Výborného, který je členem vlády stejně jako dosavadní předseda Marian Jurečka, podle něj ukazuje, že lidovci chtějí kontinuitu. Pokud by chtěli výraznou změnu, volili by senátora Jiřího Čunka, shodli se oba politologové.

KDU-ČSL se ve volebních průzkumech dlouhodobě pohybuje pod hranicí pěti procent nutnou pro vstup do Sněmovny. "Teď na sobě bude Marek Výborný cítit velký tlak, protože má být krizovým manažerem a záchranářem strany v době, kdy se jí dlouhodobě nedaří," konstatoval Eibl. Vrátit se v preferencích nad pětiprocentní hranici by byl podle Eibla těžký úkol, proto Jurečka i Výborný zdůrazňovali, že chtějí pokračovat v koalici Spolu. Také podle Školníka si Výborný stejně jako Jurečka uvědomuje, že cestou, jak se i v příštích volbách dostat do Sněmovny, je pro lidovce koalice Spolu.

Výbornému v dnešní volbě podle Školníka mohlo pomoci to, že není ve vládě Petra Fialy (ODS) od začátku, je méně okoukanou tváří a že ministerstvo zemědělství pod jeho vedením funguje bez problémů. Naopak Jurečka jako ministr práce a sociálních věcí je spojený i s některými kritizovanými kroky vlády.

Výborný má podle Eibla politický talent a cit pro to, aby dokázal prezentovat stranu tak, aby nevypadala jako z 19. století. "Ví, že aby strana uspěla, některé názory není zdravé ventilovat či nešikovně je říkat na první dobrou," poznamenal.

Posun k liberálnějšímu či zelenějšímu směřování lidovců by politologové viděli, pokud by byl prvním místopředsedou zvolen ministr životního prostředí Petr Hladík. Ten ale ve volbě zatím nezískal dostatek hlasů.