Polovina z problémového masa z Polska v ČR už byla zajištěna

Polovina z dodávky problémového masa z Polska, které se dostalo do Česka, se již vrátila zpátky do Polska, nebo byla zadržena ve skladu obchodníka. Řekl to Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS). Do České republiky bylo podle ministerstva zemědělství exportováno celkem zhruba 300 kilogramů hovězího.

Asi 112 kilogramů masa z problematických polských jatek, kde se zpracovávaly nemocné krávy, skončilo v Česku v Praze. "Z toho 55 kg je stále u obchodníka na Praze 8, který ho má ve skladu. Půjde to na likvidaci. Budou také odebrány vzorky," uvedl Majer.

Další maso putovalo do Varnsdorfu, Nového Bydžova a Kostelce nad Labem. Zásilka z Nového Bydžova o hmotnosti přes 100 kilogramů byla vrácena po apelu polského obchodníka už zpět do Polska. Ivana Matková, spolumajitelka řeznictví a uzenářství Antonín Matek z Kostelce nad Labem, zase řekla, že mají vlastní jatky a maso v Polsku nikdy nekupovali. Na svých jatkách porážejí dobytek z Polabí, ze vzdálenosti do 50 kilometrů od Kostelce.

Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád už v pátek uvedl, že maso nemusí být závadné, ale zpracovávalo se v závodech, kam šla i problematická zvířata.

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) vyzval své členy i další provozovatele potravinářských podniků v Česku, aby se do objasnění tohoto skandálu vyvarovali obchodu s polským masem včetně jeho využívání při výrobě masných výrobků či pokrmů. "Svaz zároveň spotřebitelům v Česku doporučuje, aby se při nákupu masa zajímali mimo jiné o původ zvířete, ze kterého maso pochází, a v ideálním případě se orientovali na maso českého původu. Opět podle platných předpisů je informace o původu povinně označována jak na baleném mase, tak i v místě prodeje nebaleného masa", řekl výkonný ředitel svazu Jan Katina.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v pátek prohlásil, že nevěří polskému systému veterinární kontroly, protože se informace od něj postupně měnily. Občany vyzval, aby se polskému hovězímu vyhýbali a dali přednost české produkci. Česko podle něho případně zavede mimořádná veterinární opatření, kterými by se omezil obchod, aby se polské hovězí maso do republiky nedostávalo, až po konzultaci s Evropskou komisí. Při případném zákazu by podle Tomana bylo třeba postupovat s ostatními evropskými státy jednotně, aby se problematické maso z Polska nedostalo na české území přes jiné unijní země.

Podle Evropské komise jsou skandálem podle dosavadních poznatků vedle Polska, Česka nebo Slovenska zasaženy také Německo, Francie, Španělsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Švédsko a Portugalsko. Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume v pátek oznámil, že do Francie se dostalo 800 kilogramů zkaženého masa, z toho 150 kilogramů bylo zabaveno. Portugalské úřady uvedly, že zabavily 99 kilogramů podezřelého hovězího z Polska a nařídily ho zničit.

Na začátku současné aféry s polským hovězím stála tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde byl během noci porážen nemocný dobytek. Viditelně zkažené části masa se odřezávaly a vyhazovaly. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho třetina do zemí EU, napsala agentura DPA. Polské úřady nebezpečí pro zdraví a život člověka vylučují. Polský ministr zemědělství Krzysztof Ardanowski tvrdí, že jde o nahodilý případ, který silně poškozuje pověst polských potravin.