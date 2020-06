Pomáhat měnit svět k lepšímu si daly za cíl Ceny SDGs. Přihlášky jsou otevřené do konce června

Ceny SDGs již čtvrtým rokem ocení iniciativy, produkty nebo služby, jež naplňují globální cíle, a mění tak Česko i svět k lepšímu. Letošní ročník, který opět pořádá Asociace společenské odpovědnosti, přinese několik novinek. Vybrané projekty budou mít možnost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. Nově budou také oceněny projekty, které bojují se změnou klimatu. Inovativní projekty s pozitivním dopadem na společnosti i planetu je do soutěže možné přihlašovat do 30. června.

Ceny budou uděleny v šesti kategoriích, jednou z nich je Změna klimatu. Právě kolem klimatu se točí také motiv doprovodné kampaně s názvem "Naše planeta", ve které umělec Jan Saudek ztvárnil 13 veřejně známých českých osobností jako tarotové karty s poselstvím, že změna klimatu ovlivňuje lidstvo i přírodní ekosystém. Přihlášky do Cen SDGs lze podávat až do konce června. "Jde o skvělou příležitost pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje", říká Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která ocenění pořádá.

S tím souhlasí i vítěz Cen SDGs 2018 v kategorie Byznys, kterým je společnost MIWA, jež se specializuje na minimalizaci obalového odpadu a umožnění čistého a efektivního způsobu prodeje. "Vítězství nám především přineslo řadu cenných kontaktů a vyšší kredibilitu z pohledu investorů. Díky Cenám SDGs se nám také podařilo lépe zviditelnit v komunitě lidí, které zajímá udržitelnost a bezodpadový životní styl. V neposlední řadě to pro nás byl pozitivní impuls a motivace do dalšího vývoje. Potvrdilo se nám, že děláme smysluplnou věc," popisuje Lucie Jandová, relationship manager společnosti MIWA.

Nejlepší projekty se mohou těšit na individuální akceleraci

Vybrané projekty napříč všemi kategoriemi získají letos nově jedinečnou příležitost zapojit se do Akcelerátoru Cen SDGs. Co vybraným projektům Akcelerátor Cen SDGs přinese? "Organizacím, které se přihlásí a postoupí do rozvojového programu a následné akcelerace, pomůžeme znásobit pozitivní dopad aktivit, které na podporu SDGs již realizují. Akcelerace proběhne ve dvou úrovních. Pro vybrané projekty jsme připravili rozvojový program. Ty nejlepší pak čeká individuální akcelerace," vysvětluje Lucie Mádlová za Asociaci společenské odpovědnosti.

Z přihlášených projektů bude vybráno 30, které se zúčastní první fáze rozvojového programu, kde absolvují nabité workshopy, budou diskutovat s odborníky a zúčastní se speciálního SDGs networkingového setkání spojeného s prezentací svých aktivit před veřejností. Nejúspěšnějších pět projektů pak bude pokračovat do druhé fáze v podobě individuální akcelerace. Ta potrvá tři měsíce, během kterých jim budou pomáhat vybraní mentoři a experti. Všechny projekty navíc získají také rozpočet na osobní rozvoj dle vlastního výběru. S těmi nejlepšími z nejlepších pak bude probíhat jednání o případných možnostech investice pro další rozvoj v rámci spolupráce s Tilla Impact Ventures.

Součástí bude i nově i cena za zodpovědné využívání technologií

Letos bude součástí Cen SDGs také speciální Ocenění zodpovědného využívání technologií při naplňování SDGs, jehož garantem je společnost Google s programem Grow with Google. Další novinkou bude zapojení široké veřejnosti do online hlasování, z něhož vyvstane vítěz kategorie Změna klimatu, která je vyhlášena ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

Nejlepší projekty bude veřejnost vybírat od 24. srpna do 10. září 2020. Ceny SDGs 2020 budou předány na slavnostním galavečeru na ministerstvu zahraničí v Černínském paláci ve čtvrtek 17. září 2020.

"I když třeba nakonec nevyhrajete, jsou Ceny SDGs skvělou příležitostí, jak váš projekt otestovat, kvalitně ho odprezentovat před odborníky, a celkově si urovnat myšlenky v hlavě. Také se můžete snáze dostat do povědomí vaší komunity nebo zaujmout influencery. Nám například v roce 2018 velmi pomohl ve zviditelnění Tomáš Klus, který nás v souvislosti s Cenami SDGs podpořil na svém facebookovém profilu," nabádá k účasti Lucie Jandová ze společnosti MIWA, která v roce 2018 zvítězila v kategorii Byznys.

Ceny SDGs v Česku již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Světovým fondem pro ochranu přírody. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Unilever a Google. Více informací najdete na www.globalnicile.cz, kde je projekty do prestižních Cen SDGs až do 30. června možné přihlašovat.