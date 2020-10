Pomozte nám, apeluje na Čechy šéf lékařské komory

Prezident České lékařské komory Milan Kubek vyzval občany, aby byli opatrní, ohleduplní a dodržovali platná opatření proti šíření koronaviru, a pomohli tak lékařům a dalším zdravotníkům zvládnout epidemii nemoci covid-19. V otevřeném dopise napsal, že současná vážná situace je způsobená "naší letní lehkomyslností a chybnými rozhodnutími vládnoucích politiků", ale když budou lidé zodpovědní, dá se podle něj zvládnout. Výzvu veřejnosti adresovali i lékaři a sestry, kteří se starají o pacienty s covidem.

Kubek zdůraznil, že covid je závažnější než sezonní chřipka a je nebezpečné nemoc podceňovat či bagatelizovat. Na druhou stranu není třeba podléhat panice. Pokud jsou lidé nemocní, nemají se bát zajít k lékaři do ordinace či nemocnice. Pokud ale mají příznaky akutního respiračního onemocnění, měli by nejdřív telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, uvedl šéf komory.

Cílem nynějších opatření, která měla být podle něj schválena už dřív, není likvidace ekonomiky ani omezování osobních svobod. Má zajistit zpomalení šíření infekce tak, aby české zdravotnictví dokázalo nápor nemocných zvládnout. Omezení sice mají negativní vliv na hospodářství, jiná možnost ale podle něj není. Při nezvládnutí epidemie by ekonomika zkolabovala samospádem, soudí. Apeloval také na spoluobčany, aby ignorovali rady různých "odborníků", kteří podle něj zlehčují nebezpečí nemoci, o níž často nic neví.

Petice odborníků za zrušení opatření

Za zrušení opatření proti koronaviru vznikla nedávno petice, kterou podepsali mimo jiné prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, kardiochirurg Jan Pirk, psychiatr Radkin Honzák a další lékaři. Současné restrikce považují za nesmyslné, mnohem větší ohrožení zdraví lidu vidí v drastických vládních opatřeních než v nemoci covid-19 jako takové. Požadují například upuštění od povinných roušek s výjimkou míst, kde to podle nich epidemiologická situaci vyžaduje, a rovněž od povinného testování bezpříznakových osob. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) označil výzvu za neodpovědnou, její autoři podle něj nepochopili aktuální vývoj.

Před zlehčováním pandemie varují v otevřeném dopise také lékaři a sestry pečující v nemocnicích o covidové pacienty. Požádali veřejnost o respektování pravidel a vládu o to, aby přestala rozhodovat "na základě marketingových poradců". Lékařům, kteří nemají zkušenost s infekčními chorobami, doporučili mediální zdrženlivost. "Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších deset až 20 let kvalitního života," stojí v dopise, z něhož v úterý citoval server Neovlivní.cz.

Od pondělí je v Česku kvůli covidu znovu nouzový stav. Současně zatím na 14 dní platí nová opatření, která zahrnují výrazné omezení hromadných akcí a aktivit. Na většině středních, vyšších, uměleckých a vysokých škol se učí na dálku.