Poradci ministra obrany stáli za první letošní půl rok okolo 1,5 milionu

Ministerstvo obrany za první letošní půlrok zaplatilo poradcům ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) zhruba 1,5 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které ministerstvo zveřejnilo na svém webu. Radili mu například v oblasti bezpečnosti, Vojenské policie nebo armádního vzdělávání. Seznamy zveřejňují v rámci vládní strategie boje s korupcí i další ministerstva, a to dvakrát ročně, vždy nejpozději do 15. února a do 15. srpna.

Metnarovi radilo osm poradců, oproti druhému pololetí loňského roku se tak seznam rozšířil o jedno jméno. Nově se poradcem stal Jan Nečas, který má na starosti expertizy v armádním vzdělávání, na starosti má také konzultace v souvislosti s vědou a výzkumem u státních podniků a spolupráci s jinými vědeckými a výzkumnými organizacemi. V podobných záležitostech se Metnar obrací také na Helenu Tomkovou

S duchovní službou Metnarovi radí Pavel Ruml, bezpečnost a válečné veterány má na starosti Jaroslav Zeman a otázky Dukly Praha či zajišťování obrany státu v návaznosti na Vojenskou policii Libor Černý. Jaroslav Vodný ministrovi radí v otázkách bezpečnosti, zpracovává pro něj také stanoviska k Vojenské policii. Výuku anglického jazyka má na starosti Jaromír Felcman. Mezi poradci je uveden i Vladimír Müller, který ministrovi pomáhal se zahraniční politikou a evropskými záležitostmi. Před měsícem ho Metnar jmenoval svým novým politickým náměstkem.

Zveřejněná tabulka uvádí i odměny, které dostali právníci za pomoc sekci pro vyzbrojování a akvizice, která má na starosti nákup vojenského vybavení či techniky. Za letošní první půlrok jim ministerstvo obrany vyplatilo 606 tisíc korun. Za poradní činnosti pro náčelníka generálního štábu Aleše Opaty resort obrany zaplatil zhruba 211 tisíc korun.