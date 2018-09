Porno je běžnou součástí života, dívá se na něj 80 procent žen

Porno je běžnou součástí života, tvrdí Lucie Krejčová z laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. Jestli však dokáže přílišné sledování pornografie zničit partnerské vztahy, nelze jednoznačně říct. Vždy záleží na souznění nebo vzájemném pochopení obou partnerů, přičemž někdy může do jejich sexuálního života přinést i pozitivní účinky. Rozhovor s Krejčovou udělal Martin Veselovský z DVTV.

Sledování pornografie a zdravý partnerský vztah. Jde to vůbec dohromady? Podle Krejčové rozhodně. "Ale také záleží na tom, jak k tomu partneři přistupují a jak jsou ochotni tu pornografii v tom vztahu používat. Pokud je to záležitost jednoho z partnerů, který se to snaží spíše skrývat, je to jeho soukromá věc, tak to může přinášet nějaké obtíže. Ale pokud to berou jako nástroj k obohacení sexuálního života, tak je pornografie přínosná," řekla Krejčová.

Podle údajů z Fakultní nemocnice v Brně je u mužů, kteří jsou ve stálém partnerském vztahu, frekvence sexu a individuální masturbace skoro stejná. Konkrétně to je 55 procent ku 45 procentům. To vypadá jako poměrně zarážející statistika. Pro partnerský vztah to ale nutně nemusí být kamenem úrazu.

"Je to o nastavení partnerů. Někomu může vadit, že se partner či partnerka dívá na porno jednou za půl roku nebo jednou za měsíc a už jim to může připadat, že to je strašně moc. A někomu může připadat, že pokud to bude jednou, dvakrát do týdne nebo i denně a je to jenom na chvilku, tak s tím nemusí mít vůbec žádný problém," vysvětluje Krejčová.

Podle ní rozhodně není sledování pornografie škodlivé a dívá se na něj v podstatě každý. "Myslím si, že na pornografii se dívá 99 procent mužů a tipla bych si říct, že klidně i 80 procent žen. To znamená, že je to relativně běžná část lidského života, takže bych neřekla, že je to úplně šedá nebo černá část života, do které nemáme mít přístup," tvrdí.

Ženy více láká psaná pornografie

Proč je ale procento sledování pornografie u žen menší? "Je to dáno povahou ženské sexuality. Ženy jsou poněkud méně vizuálně vzrušivé než muži, kterým pornografie více vyhovuje. Navíc tam mají velkou variabilitu partnerek, takže během týdne mohou mít nereálně sex s několika ženami. A ženy jsou více na ten kontext, na tu smyslnost, takže jim více vyhovuje třeba psaná forma pornografie," řekla.

Přesto může být v některých případech pornografie pro partnerský vztah nebezpečná, varuje Krejčová. "V první části to může úplně rozložit sexuální život, kdy muž nebo žena začnou častěji vyhledávat pornografii a vidí uspokojení spíše ve virtuální sféře sexuálního života. Záleží, jakým způsobem se k tomu postaví. ‚Pojď, budeme se snažit zapracovat na tom našem sexuálním životě.' Anebo ne a může dojít k velkému rozpadu vztahu," naráží opět na fakt, že vše je o tom, jak se sami partneři mezi sebou dokážou dohodnout nebo pochopit.

S nástupem internetu přišel i velký boom ve sledování pornografie. To s sebou zákonitě přináší i dopad na sexuální chování v reálném životě. "Určitě je to znát. V dřívějších dobách, kdy se na pornografii chodilo do kina nebo si ho lidé pouštěli na videokazetách, tak to bylo samozřejmě něco ojedinělého. Dnes si pornomateriály můžete najít během vteřiny na všemožných stránkách, takže je to o něčem jiném a ten dopad tam určitě je," potvrzuje Krejčová.

Úlohu by měli sehrát rodiče nebo škola

Polemizuje už ale nad tím, jestli to je vždy jen negativní dopad. "Můžeme se ptát, jestli je negativní, nebo pozitivní. Děti si třeba mohou říct, že takhle vypadá muž, takhle žena, takhle vypadá sexuální akt," poukazuje. "Ale jsou různé typy a žánry pornografie, kde interakce mezi mužem a ženou může být poněkud posunutá. Muži jsou třeba trochu více násilničtí, a tam už musí zapracovat rodiče nebo škola a vysvětlit dětem, že takhle to v reálném životě nechodí."

Jak sledování porna na internetu ovlivnilo dnešní generaci mladistvých z pohledu integrace do skutečného sexuálního života, ještě není podle sexuoložky známo. "Jedinci, kteří neměli přístup k pornografii hned od dětství a začalo se to projevovat spíše až v osmnácti letech a později, tak s tím možná dokáži pracovat trošku snáze, protože rané zkušenosti mají spíše z reálného světa. Jak to bude u mladistvých, kteří mohou hned od začátku zakomponovat pornografii z internetu do svého sexuálního života, to je otázka. Uvidí se časem," řekla v závěru rozhovoru.