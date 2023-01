Portrét prezidenta visí ve třídách jen výjimečně, školy u toho většinou zůstanou

Portrét současného prezidenta Miloše Zemana visí ve školních třídách už jen výjimečně, a to i kvůli finanční nákladnosti, někdy také výhradám vůči chování hlavy státu. V některých školách naposledy bývaly fotografie Václava Havla, jinde ještě žáci mohli na stěně vidět jeho nástupce Václava Klause. Většina oslovených škol současný stav nehodlá změnit ani začátkem března, kdy stane v čele státu generál ve výslužbě Petr Pavel. Někteří ředitelé ale zvažují, že se k tradici sahající do dob monarchie možná vrátí, byť třeba jen ve své kanceláři. Sám Pavel dal najevo, že chce prezidentský úřad vykonávat civilně a bez zbytečné okázalosti.

Základní školy na jihu Moravy portrét hlavy státu ve třídách nemají už dávno a o změně neuvažují. "Portréty prezidenta ve třídách nevisí a neplánujeme to měnit," řekl Vladimír Ochmanský, ředitel Základní školy Boskovice, která je největší základní školou v kraji.

Portrét hlavy státu nyní nevisí ani ve třídách v Základní škole Mendelova v Praze 4, uvedla její ředitelka Martina Thumsová. Tradice vystavování podobizen prezidentů ve škole skončila před deseti lety. Naposledy tak na zdech tříd pražské školy visely Klausovy podobizny, Zemanovy portréty už ne. Nynější zvyklost se podle Thumsové nebude měnit ani po nástupu nového prezidenta. V Základní a Mateřské škole Věry Čáslavské v Praze 6 je vyvěšená podobizna prezidenta jen v některých třídách. V jiných je na zdech státní znak České republiky. Vedení školy chce letos s novým prezidentem státu výzdobu ve třídách sjednotit. To, zda nakonec dostane nad státním znakem přednost Pavlův portrét, se bude ve škole ještě řešit.

Na osmé základní škole v Sokolově sundali portrét tehdejšího prezidenta Klause asi před 15 lety. Od té doby visí ve třídách pouze státní znak. O vyvěšení portrétu nového prezidenta zatím vedení školy neuvažovalo. "Zatím to asi necháme být tak, jak jsme to měli dosud, asi tak na 90 procent," řekl ředitel školy Vladimír Vlček.

V Základní škole Dukelská v Benešově portréty prezidenta ve třídách visí a bude potřeba je vyměnit. "Jak se změní prezident, tak se změní i portréty," řekla ČTK ředitelka Hana Procházková. V kolínské Základní škole Prokopa Velikého jsou portréty jen v učebnách, kde se učí výchova k občanství, a zůstane to tak i dál.

Portréty nového prezidenta se chystají vyvěsit ve třídách gymnázia v Teplicích, portréty Miloše Zemana ve třídách tam ale nevisí. Ředitel Zdeněk Bergman je sundal ze stěn ve třídách v roce 2014 poté, co Zeman v televizi použil sprostá slova. "Až Petr Pavel začne mluvit vulgárně, tak ho taky sundám. Samozřejmě věřím, že se to nenastane," uvedl Bergman. Ani jedna ze základních škol v příhraničním Tachově nemá ve třídách portréty prezidenta republiky. Vedoucí městského odboru školství Josef Kožnar neočekává, že by se situace s novým prezidentem změnila. Nákupy portrétů a zarámování také nejsou levné věci, poznamenal.

K otázce vyvěšování portrétů prezidentů se řada škol v Olomouckém kraji staví laxně. "Povinnost to není, stojí to peníze, a proto ve školách obraz prezidenta nemáme," uvedl ředitel školy Martin Černý. Škola na tom nehodlá nic měnit ani do budoucna. "My jsme obraz prezidenta neměli a ani jsem o tom zatím vůbec nepřemýšlela. Myslím, že když jsme vydrželi tolik let bez portrétu, vydržíme zase," řekla ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově Ilona Bočinská. Ve zlínské Základní škole Kvítková podle ředitelky Jaroslavy Müllerové Zemanův portrét nevisel. Zda škola vyvěsí portrét jeho nástupce, bude vedení školy ještě řešit.

Také v základní škole v ostravské části Hošťálkovice portrét současného prezidenta ve třídách nevisí. "Portrét prezidenta nemáme, protože opravdu pana Zemana jsme tam nevěšeli," uvedl ředitel Radim Šink. Škola nyní zváží, zda se k tradici vyvěšení portrétu hlavy státu nevrátí.

Zemanův portrét nevisí ani na stěnách tříd havlíčkobrodského gymnázia. Umístit na stěnu portrét nově zvolené hlavy státu škola zvažuje. "Uvažujeme o tom, ale zároveň jsem vnímal přání nového prezidenta, že si úplně nepřeje portréty ve školách mít, takže se spíš přikláníme k tomu, že zůstaneme u současného stavu," řekl Bouchal. Není podle něj rozhodující osobnost prezidenta, jako pojímání nejvyšší ústavní funkce. "Je to spíš o tom, o čem mluvil zvolený prezident, že jsme prostě občanská republika a nepotřebujeme zbožňovat její jednotlivé představitele," míní. Ve třídách na Základní škole Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí portrét prezidenta nevisí už 20 let. Zástupce ředitele Petr Knob si pamatuje, že naposledy tam bývaly fotografie Václava Havla. Škola podle něj zřejmě nic měnit nebude.

V Základní škole npr. Eliáše v Pardubicích jsou ve třídách státní znaky jako symbol státnosti už poměrně dlouhou dobu, což je podle ředitele Františka Němce dostačující. "V éře socialismu tam prezidenti viseli, pak se naposledy vyměnila fotografie Gustáva Husáka za Václava Havla. Myslím, že pak mnoho škol přistoupilo k tomu, že už do toho nedávalo finance, mělo málo peněz a zvolilo univerzální variantu, jako je státní znak," poznamenal Němec.

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové bude dál pokračovat v tradici nevyvěšování portrétů prezidentů. "Nemáme ve třídách portrét prezidenta a neplánujeme na tom nic měnit," řekl zastupující ředitel Gymnázium J. K. Tyla Tomáš Měkota.

I v Libereckém kraji jsou prezidentské fotografie ve školách spíše výjimkou, třeba v Základní škole v Husově ulici v Liberci fotografie prezidentů nemají. "Přemýšlela jsem o umístění fotografie nového prezidenta Petra Pavla, ale určitě ne ve třídách, našli bychom jiné místo," sdělila ředitelka Blanka Reindlová. Fotografie prezidentů nemají například ani na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Liberci. "Za socialismu to bylo běžné, Václava Havla jsme ještě měli, pak už ne, není to zrovna levná záležitost," řekl ředitel školy Jaroslav Šťastný. Ve třídách je státní znak, fotografie prezidentů mají jen ve třídě, kde se učí společenské vědy, tam také vyvěsí portrét Pavla po jeho březnové inauguraci.

Také ve Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu měli ve třídách naposledy Václava Havla. "Teď o tom uvažuji, nechám to ale na otevřené diskusi u nás ve škole, sám si ho (Pavla) ale v ředitelně určitě pověsím, jinak nechám na učitelích, jestli ho budou chtít mít i ve třídách. Nebude to ale levné, máme 40 tříd," dodal ředitel školy Miroslav Kudrna.

Vyvěšování portrétů hlavy státu ve školách či v úředních budovách je historická zvyklost, nepřikazuje ho žádná vyhláška. Oficiální portréty prezidentů už od dob dob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka pořizovala Česká tisková kancelář (ČTK). Letitou tradici přerušil před deseti lety až Zeman, kterého fotografoval Herbert Slavík. Tehdy nastupujícího prezidenta zachytil netradičně s rukama sepjatýma pod bradou.