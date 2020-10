Posílíme MHD, jen pokud nám přispěje stát, zní z některých měst

Některá města posílí městskou hromadnou dopravu v případě, že jim na to přispěje stát. Výzvy k posílení MHD však města považují za nesystémové. Řekl to předseda Dopravní komise Svazu měst a obcí ČR Jaroslav Paznocht. K možnému rozšíření počtu spojů vyzval v minulých dnech ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), podle něj by se tak snížilo riziko přenosu koronaviru v přeplněných vozidlech. Dopravci to označili za nesmysl, vozy jsou podle nich bezpečné.

"Pokud by se vláda rozhodla nárazově přispět městům, jistě toho některá využijí. Ovšem nejedná se o systémový krok vedoucí ke zlepšení dostupnosti MHD. O přínosu pro omezení rizikovosti MHD spíše rozporuplný," řekl Paznocht.

Podle něj jsou prohlášení o rizikovosti cestování v MHD nepodložená a mohou vést k nárůstu individuální dopravy na úkor hromadné, a tím i ke zhoršení životního prostředí ve městech. Podle svazu je průměrná doba strávená ve vozech MHD kratší než 15 minut.

Paznocht také připomněl, že financování veřejné dopravy tvoří významný podíl rozpočtu měst. Podle něj vláda dlouhodobě tuto finanční zátěž ignoruje, a naopak ještě zvyšuje různými opatřeními. "Jízdné pro seniory a studenty často města dorovnávají ze svého. Zvýšení platů řidičů podpořila vláda krajům, na města se zapomnělo," podotkl.

Ministr Prymula v minulém týdnu hovořil o navyšování počtu spojů v MHD jako možném řešení přeplněnosti vozidel, ve kterých se tak podle něj může šířit vir. Zároveň dodal, že případné rozšíření kapacit by bylo finančně nákladné.

Proti informacím o rizikovosti MHD se už dříve ohradili dopravci. "Neexistuje reálně žádný důkaz, že by MHD byla z pohledu šíření viru jakkoli nebezpečná," uvedl předseda Sdružení dopravních podniků ČR Martin Chval. Poukázal na mezinárodní studii z léta, podle které se s nasazenou rouškou na obličeji a s opatřeními dopravců nikdo ve vozech MHD nenakazil. "Proto považuji jakékoli úvahy o zásahu do MHD za nesmyslné," dodal.