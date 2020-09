Posilovnám klesl příjem, kvůli strachu z nákazy i práci lidí z domu

Příjmy 50 procent a méně ve srovnání s loňským rokem eviduje polovina tuzemských fitness center. Hlavními důvody jsou strach klientů z nákazy, ale také velké procento lidí pracujících z domu. Přitom zhruba třetině provozovatelů fitness vzrostly kvůli hygienickým a bezpečnostním opatřením náklady. Současné restrikce omezují minimum fitness center, ta se ale obávají zpřísnění. Znovuzavedení roušek by pro ně mohlo být likvidační. Vyplývá to z aktuálního průzkumu České komory fitness mezi 679 respondenty. Výsledky komora zveřejnila v úterý v tiskové zprávě.

Znatelný je podle Roberta Lukáše z Fitness Clubu Luky v Karlových Varech úbytek starších klientů. "Přes letní měsíce je vždy vidět útlum, který byl letos ještě umocněn chováním lidí ovlivněných strachem z covidu. Ani čísla za září nejsou taková, na jaká jsme byli zvyklí v minulých letech," uvedl. Podle prezidentky České komory fitness Jany Havrdové nižší návštěvnost způsobuje sílící trend home office. Lidé podle ní necestují do města, a nenavštěvují tak ani fitness centra.

Náklady stejné jako loni má zhruba 60 procent provozovatelů fitness. Vyšší výdaje o desetinu zaznamenala podle průzkumu zhruba pětina fitness center a asi 11 procentům vzrostly náklady o 20 procent.

Doporučení místo zákazů

Aktuální opatření omezují zhruba sedm procent fitness, ale přibližně 87 procent provozovatelů vyjádřilo obavy ze znovuzavedení povinnosti zakrytých úst a nosu. Povinné odstupy mají negativní dopad podle přibližně dvou pětin provozovatelů. Stěžují si hlavně trenéři, kteří potřebují mít s klientem kontakt bližší.

Pro další fungování by většina fitness center uvítala podporu aktivního životního stylu a doporučení místo zákazů. Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění by pomohlo zhruba polovině provozovatelů, 44 procent respondentů by bylo pro zrušení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET). Situaci by podle zhruba dvou pětin fitness center usnadnil i jasný pandemický plán vlády.

V ČR podle Havrdové funguje kolem 1200 fitness center.