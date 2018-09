Poslance čeká debata o paktu většiny států OSN o migraci

Sněmovnu čeká debata o globálním paktu o migraci, na jehož podobě se shodlo v červenci přes 190 států Organizace spojených národů. Cílem nezávazné dohody je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s lidmi. Poslanci by také měli pokračovat ve schvalování širší vládní novely trestního zákoníku, která obsahuje zavedení sporného činu maření spravedlnosti.

Schůze sněmovny bude pokračovat od úterního odpoledne. Poslanci na ní budou dál debatovat také o sporných vládních změnách v elektronické evidenci tržeb. Úvodní kolo diskuse už dvakrát nedokončili.

Pakt většiny států OSN mimo jiné definuje migraci jako základní lidské právo. Dohodu zatím nejostřeji kritizovali poslanci hnutí SPD Tomia Okamury. Hnutí chce, aby Česko z paktu podobně jako Spojené státy a Maďarsko vystoupilo.

Schvalování novely trestního zákoníku sněmovna před prázdninami už dvakrát nedokončila. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Podle odpůrců nadměrně posiluje postavení státního zastupitelství a policie a je útokem na obhajobu. Ministerstvo spravedlnosti naopak říká, že musí být postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných na základě nepravd a podvodů.

Do sněmovního finále by měli poslanci poslat senátní předlohu, která ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních vyškrtne podmínky pro terapeuty a specialisty čínské medicíny. I poslanci se vesměs shodují v tom, že čínskou medicínu by měl upravit samostatný zákon o léčitelích, který chystá ministerstvo zdravotnictví. Ve druhém čtení projednají členové dolní komory také nový systém úhrady zdravotnických prostředků z pojištění. Předchozí úpravu zrušil Ústavní soud ke konci roku. Pokud by nový způsob úhrad nebyl do té doby účinný, hrozil by podle vlády nárůst spoluúčasti pacientů o více než miliardu korun. Do závěrečného kola by se měl dostat rovněž vládní návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, které reaguje na již účinné evropské nařízení známé jako GDPR.

V úvodním kole by poslanci měli projednat vládní návrh na vyškrtnutí projektu elektronických neschopenek ze zákona, protože nelze stihnout jejich zavedení od ledna příštího roku. Dobrovolně mohou lékaři posílat e-neschopenky už od roku 2010. Další vládní novela, kterou má Sněmovna na programu, vyjme posudkové lékaře že státní služby a znovu je začlení pod zákoník práce. Mělo by to usnadnit jejich nábor. Profesi by lékaři také nemuseli v 70 letech opouštět, jak stanoví služební zákon.

V prvním čtení je dále vládní úprava cizineckého zákona, která přinese například povinnost absolvovat integrační kurz a možnost zavést kvóty pro vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už avizoval pozměňovací návrh, který by zrychlil ukončení pobytu cizincům, kteří se v Česku opakovaně dopustí úmyslné trestné činnosti.

Sněmovna by mohla pokračovat v prvním čtení lidovecké novely, jež zvyšuje příplatky třídním učitelům a pedagogům za specializované činnosti. Před zahájením je diskuse o senátní snaze zvýšit o 6000 korun příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením.