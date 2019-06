Poslanci ANO podpoří zařazení bodu o Babišově střetu zájmů

Poslanci hnutí ANO podpoří zařazení mimořádného bodu o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) na jednání Poslanecké sněmovny. Budou i hlasovat pro nějaké usnesení, řekl na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Na plénu vystoupí mimo jiné ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) nebo ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Dostálová chce hovořit o nastavení programového období Evropské unie či výběru dotovaných projektů. Závěry návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK) o premiérově střetu zájmů nechce komentovat.

"Rozhodli jsme se, že jednoznačně podpoříme zařazení mimořádného bodu ke střetu zájmů pana premiéra na úterý a určitě budeme i hlasovat pro nějaké usnesení, a také i nějaké usnesení sami, nebo já konkrétně, navrhneme," řekl Faltýnek.

Dostálová chce před Sněmovnou zrekapitulovat nastavení programového období EU, roli řídících orgánů nebo systém výběru dotovaných projektů. Podle ní totiž někteří poslanci nevědí, o čem mluví, či jak je nastavený systém v České republice.

Doručení návrhu auditní zprávy EK podle ní bylo nestandardní. "Tentokrát zpráva přišla pouze v papírové podobě, stálé zastoupení v Bruselu ji muselo naskenovat a poslat do ČR, nemá průvodní dopis, podpis a nejsou uvedeni adresáti. My vůbec nevíme, kdo se na zprávě podílel. Zpráva je v režimu důvěrné, to budeme velmi striktně ctít a já nebudu komentovat žádné závěry auditu v médiích," řekla Dostálová.

"Jako Národní orgán pro koordinaci připravujeme koordinační jednání se všemi auditovanými subjekty. Domluvíme se, jak a které nálezy auditního orgánu a kdo bude připomínkovat. Budou samozřejmě připomínky především od řídících orgánů," doplnila ministryně. "Povedeme velmi standardní postup, jako u všech auditních zpráv," uvedla.

Brabec věří, že ve Sněmovně "rozbije na atomy" tvrzení v návrhu zprávy o střetu zájmů, nadržování (chemickému) průmyslu či holdingu Agrofert. "Pokud jsme já, ale i resort ministerstva životního prostředí z něčeho nařčeni, tak mě to vytočilo a naštvalo z jednoduchého důvodu. Netýká se to jen mě, ale mnoha kvalitních, slušných lidí, kteří pracují na ministerstvu a Státním fondu životního prostředí a kteří vyklidili ten chlív, který tam zůstal po předchozích vládách," řekl.

Opozice chce společným usnesením vyzvat české úřady, aby přerušily proplácení projektů z EU společnostem, které jsou spravovány ve svěřenských fondech, jejichž beneficientem je člen vlády, sdělili Piráti v tiskové zprávě. Pirátská strana podle předsedy Ivana Bartoše navíc žádá, aby úřady zveřejnily údaje o tom, kolik peněz Agrofert od státu dostal na dotacích, veřejné podpoře, veřejných zakázkách a investičních pobídkách.

Babiš vložil své firmy kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK má Babiš na Agrofert dál vliv a současně má jako předseda vlády vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.