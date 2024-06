Poslanci budou dnes pokračovat ve schvalování sporného zavedení korespondenční volby ze zahraničí

Poslanci budou dnes pokračovat ve schvalování sporného zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Mimořádná schůze svolaná k volební novele vládním táborem začala ve středu. V dosud pětihodinové debatě převažovala opoziční kritika, k hlasování se Sněmovna nedostala. Obdobný scénář se očekává i dnes. V řádné diskusi chtějí vystoupit čtyři desítky poslanců výhradně z opozičních ANO a SPD.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v příštím roce. Opoziční hnutí SPD žádá zamítnutí volební novely, hnutí ANO zejména odklad její účinnosti na rok 2026 a vyloučení voleb do Evropského parlamentu kvůli údajně největšímu riziku dvojího hlasování.

Obě opoziční hnutí neměla u krajanů v minulých sněmovních volbách do Sněmovny takovou podporu jako vládní strany. Kritiku opozičních zástupců provázejí opakovaná tvrzení, že korespondenční volba je účelová a nezaručuje dodržení ústavní zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování. Poslanci těchto hnutí také varují před rozšířením možností manipulace s hlasy a před poklesem důvěry lidí ve volby. Koaliční představitelé s výtkami nesouhlasí. Hlasování poštou podle nich usnadní Čechům v cizině naplňování volebního práva.

Zákony můžou poslanci schvalovat jen o středách a pátcích vždy mezi 09:00 a 14:00. Očekává se, že schůze bude pokračovat také v pátek příštího týdne.