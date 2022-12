Poslanci by měli novelu zákona o pedagozích projednávat v příštím týdnu

Poslanci by měli novelu zákona o pedagogických pracovnících projednávat v prvním čtení v příštím týdnu, nejpozději pak v pátek 16. prosince. Novinářům to ve středu řekl místopředseda poslaneckého školského výboru Marek Výborný (KDU-ČSL). Novela, kterou vláda schválila v srpnu, zavádí mimo jiné pozice provázejícího a uvádějícího učitele a zakotvuje vládní slib, že průměrný plat pedagogického pracovníka bude na 130 procentech průměrné mzdy.

"Máme dohodu pro příští týden, kdy nejpozději v pátek 16. (prosince) bychom se k tomuto bodu měli dostat," řekl Výborný.

Novela počítá se zavedením pozice provázejícího učitele, který by měl pomáhat studentům pedagogiky na praxi ve škole. Provázejícím učitelem má být podle ministerstva školství zkušený pedagog, u kterého praktikuje student učitelství. Jeho úkolem je mimo jiné s praktikantem spolupracovat při přípravě výuky a vyhodnocování hodiny a vést studenta k profesnímu růstu. Podle náměstkyně ministra školství Martiny Běťákové je jeho úloha zásadní pro kvalitu praxe studentů učitelství. Na důležitost provázejících učitelů a jejich nedostatečnou podporu v českém školství dlouhodobě upozorňují učitelské organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit!

Podporu nových vyučujících ve školách by po dva roky měli mít na starosti takzvaní uvádějící učitelé. Podle Výborného mohou pomoci s tím, aby neodcházeli mladí učitelé mimo obor krátce po nástupu do školy. Podle poslance se nyní v českém školství stává, že učitelé po absolutoriu po nástupu do školy po roce až dvou letech praxe učitelství opouštějí.

Návrh novely o pedagozích obsahuje také zakotvení pravidla o výši učitelských výdělků. Vláda v programovém prohlášení slíbila, že bude platy pedagogů udržovat aspoň na 130 procentech průměrné mzdy. Ministerstvo školství podle své mluvčí Anety Lednové počítá s nárůstem platů na 130 procent průměru od roku 2024.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů byl loni podle Českého statistického úřadu 46 843 Kč, což odpovídalo 115 procentům průměrné celostátní mzdy. Letos by to podle propočtů ministerstva školství mělo být 113 procent a v roce 2023 asi 110 procent průměru. V roce 2024 by měl být průměrný plat pedagogů při schválení novely 57 151 Kč, tedy 125 procent průměru v Česku, uvedl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. V roce 2025 by byla průměrná odměna pedagoga podle odhadů odborářů 60 845 Kč, což by mělo být 127 procent k odhadované průměrné mzdě.

Podobnou novelu o učitelích připravil v minulém volebním období bývalý ministr školství za ANO Robert Plaga, Sněmovna o ní ale do voleb nerozhodla. Odpor mezi některými učiteli i akademiky tehdy vyvolal zejména návrh, podle kterého by učitelskou kvalifikaci mohli dočasně získat i lidé bez pedagogického vzdělávání.