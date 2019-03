Státní fond dopravní infrastruktury by mohl v budoucnu dostávat až polovinu vybraných spotřebních daní z pohonných hmot. Nyní dostává jen 9,1 procenta. Fond by měl na druhé straně dávat nejméně devět procent ze svých výnosů ze spotřební daně na opravy silnic druhé a třetí třídy. Počítá s tím novela zákonů o rozpočtovém určení daní a o zákona o SFDI, kterou ve Sněmovně předložili poslanci KDU-ČSL a podepsal ji i Petr Gazdík (STAN).

"Dlouhodobě je současný stav financování silnic druhé a třetí třídy neudržitelný, jednotlivé kraje mají dnes stále rostoucí požadavky i na jiné priority, na opravu a údržbu těchto komunikací stále nejsou dostatečné finanční prostředky," uvádějí předkladatelé. Navrhovanou změnou by se podle nich vytvořila záruka, že fond bude mít dost peněz na financování uvedených silnic v potřebném rozsahu. Na financování oprav silnic druhé a třetí třídy by podle důvodové zprávy mohlo díky tomu ročně směřovat 3,5 až čtyři miliardy korun.

Fond dopravy má v letošním rozpočtu 86,3 miliardy korun. Dostat by měl ze silniční daně 6,3 miliardy korun a ze spotřební daně 8,4 miliardy korun. Poslanci uvádějí, že navýšení podílu na 50 procent by znamenalo proti loňskému plánu 36 miliard korun navíc. Pro letošní rok plánuje stát vybrat na spotřebních daních z pohonných hmot téměř 84 miliard korun, v roce 2017 vybral necelých 81 miliard korun.

Předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník (ANO) s návrhem nesouhlasí. Poukazuje na to, že peníze, které by nově zamířily do SFDI, by chyběly ve státním rozpočtu. "Takovýto krok nikdy nepodpořím bez debaty s ministerstvem financí," řekl. Poznamenal, že od ministerstva financí žádné stanovisko v této věci zatím nemá, protože vláda se návrhem ještě nezabývala. Nesouhlasí také s tím, aby fond, který je podle něj určený primárně pro státní silnice nebo železnice, dával peníze krajům. Argumentuje také tím, že fond bude potřebovat peníze na pilotní projekty vysokorychlostních drah a není možné ho zavázat, aby dával peníze krajům.

Poslanecký návrh obdržela k projednání vláda. Bez ohledu na to, jaké k němu zaujme stanovisko, se jím pak bude zabývat Sněmovna.