Poslanci navrhli podporu spolkům, které by chystaly obyvatele na obranu

Ministerstvo obrany by mohlo podporovat spolky, které budou obyvatele připravovat na obranu státu. Předpokládá to návrh novely zákona o zajišťování obrany, kterou předložila skupina poslanců zejména z opozičního hnutí ANO. Ministerstvo by mohlo podle předlohy vybraným spolkům pomáhat dotacemi i třeba zapůjčením nemovitostí nebo vybavení.

Prakticky totožnou novelu prosazovala vláda ANO a ČSSD v minulém volebním období. Sněmovna ji ale nestihla projednat. "Nezbytnost přijetí takové úpravy a obecně otevření celospolečenské debaty k tomuto tématu vyplývá podle předkladatelů zejména ze současné zhoršené bezpečnostní situace v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině," stojí v důvodové zprávě.

Spolky ani jejich členové za současného stavu podle autorů novely nejsou v mírové době k přípravě na obranu státu nijak motivované. S jejich povinným zapojením se počítá až po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Není přitom podle zdůvodnění jasné, jak by stát v takovém případě zvládl občany připravit. Musel by k tomu vyčlenit značné množství profesionálů, které by ale zároveň potřeboval k obraně, uvedli předkladatelé, mezi něž patří vedle poslanců ANO koaliční občanský demokrat Karel Krejza.

Novela by podle předkladatelů vytvořila systém, ve kterém by se lidé dobrovolně připravovali na obranu státu už v době míru. Ministerstvo by vedlo rejstřík těchto takzvaných branných subjektů a pomáhalo jim finančně, materiálně i metodicky. Mělo by zároveň k dispozici seznam jeho členů. Při odvodech by pak mohlo přihlédnout k jejich schopnostem a znalostem, a mohlo je tak lépe zařadit na vhodná místa.

Spolky by na oplátku od ministerstva obrany dostaly na svou činnost podporu. Peníze by formou dotací mohly dostávat i třeba na nákup vybavení, zároveň by mohly využívat majetek ministerstva obrany. Roční náklady na celý systém vláda před odhadla před dvěma lety na 275 milionů korun ročně a vynakládání stejné částky předpokládají i autoři nynější novely.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnutí o ní bude na zákonodárcích.