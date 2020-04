Poslanci prodloužili nouzový stav jen do konce dubna a schválili pomoc živnostníkům

Vláda může prodloužit nouzový stav kvůli epidemii nového koronaviru pouze do čtvrtka 30. dubna. Sněmovna to v úterý odhlasovala po debatě, která trvala 5,5 hodiny. Vláda původně žádala poslance o prodloužení až do 11. května. Sněmovna poté v podvečer zahájila další schůzi, na které schválila vládní zákony ve stavu legislativní nouze, třeba pomoc živnostníkům, změny v insolvencích a exekucích či úpravě přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Vláda může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů, za současné situace by skončil v sobotu 11. dubna. K prodloužení byl nutný souhlas poslanců. Politické špičky se ale přikláněly ke kratší době, než požadovala vláda a Ústřední krizový štáb. S návrhem 30. dubna přišel předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana menšinový kabinet ANO a ČSSD ve Sněmovně toleruje. Část opozice mluvila dokonce nejvýše o dvou týdnech. Politici poukazovali na to, že se Sněmovna může v případě potřeby opět sejít a nouzový stav prodloužit. Část opozice si stěžovala na to, že vláda poslancům nevysvětlila, proč chce prodloužit nouzový stav. Kabinet slibuje plánovaný nástin dalších kroků po Velikonocích.

Detailní plán dalšího postupu proti epidemii koronaviru, který žádá opozice, nemůže mít podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) za současné situace nikdo. "Nikdo z nás nemá detailní plán s postupnými cíli. Jediný, kdo má plán, je ten virus," řekl poslancům. Premiér poslancům řekl, že nouzový stav je v zájmu každého obyvatele. Cílem je podle něho řídit epidemii tak, aby nebylo přetíženo zdravotnictví.

Pomoc státu živnostníkům

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou zřejmě moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Vládní návrh v úterý ve stavu legislativní nouze schválila Sněmovna. Finanční úřady o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Pro schválení příspěvku hlasovalo všech 102 přítomných poslanců. Příspěvek 500 korun denně je určen především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie koronaviru. Zaměstnanců se týkat nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo práce.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Dále by jednotlivci i firmy mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Moratorium zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů.

V případě jednotlivců má být podle předlohy odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Po Velikonocích přijde další uvolnění

Opatření v Česku se pozvolna uvolňují. V úterý se začaly otevírat pro veřejnost sběrné dvory a výkupny surovin, ale také venkovní sportoviště. Například běžci a cyklisté už mohli odložit roušky, čehož také většina z nich v úterý využila. Ve čtvrtek se budou moci otevřít hobbymarkety a prodejny jízdních kol, po Velikonocích vláda slíbila další rozvolnění.

Ministr Hamáček v úterý také oznámil, že vláda zkrátila takzvaným pendlerům minimální pobyt v zahraničí ze tří na dva týdny. Po návratu ale budou muset i nadále na dva týdny nastoupit do preventivní karantény. Také lidé, kteří po 14. dubnu překročí hranice ČR z pracovních důvodů, návštěvy lékaře či rodiny, budou muset až na výjimky do dvoutýdenní karantény. Neznamená to podle Hamáčka, že by Česko otevíralo hranice. "Státní hranice jsou stále uzavřené, my nevydáváme víza," zdůraznil.

Restriktivní opatření proti šíření koronaviru doléhají na ekonomiku země, zejména na podniky a živnostníky. Nejnovější odhad UniCredit Bank počítá letos s poklesem ekonomiky o 11 procent, předchozí odhady ekonomů, dalších bank či ministerstva financí počítaly s propadem od čtyř do deseti procent. Podle studie poradenské firmy Bisnode muselo podnikání zavřít 204.000 fyzických osob - podnikatelů. Žádosti o ošetřovné kvůli uzavření škol poslalo ministerstvu průmyslu zatím zhruba 41.400 živnostnic a živnostníků. Na úřadech práce se zase schází žádosti o kurzarbeit, úřady jich ale musely zhruba 70 procent stornovat, protože údaje byly neúplné či nesprávné.

Pokles návštěvnosti a tržeb zaznamenávají i prodejny, které mohou být otevřené. Dramatický pokles evidují optiky a trafiky. Naopak zverimexy mají návštěvnost srovnatelnou s běžným obdobím. Těžké časy zažívají i letecké společnosti, na pražském Letišti Václava Havla je v současnosti dlouhodobě odstaveno přibližně 60 dopravních letadel. Jde především o stroje Smartwings, ČSA a Ryanairu.