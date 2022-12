Poslanci se zabývají možným zavedením certifikátu pro práci s dětmi

Poslanci se zabývají tím, jak znemožnit lidem odsouzeným v minulosti za sexuální delikty v práci s dětmi, například v různých spolcích. Podle předsedkyně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťány Malé (ANO) by k tomu mohl sloužit takzvaný dětský certifikát.

"Naší představou je to, že by vznikla zvláštní část trestního rejstříku. Každý člověk by měl možnost zažádat si o dětský certifikát, který by deklaroval, že tento člověk nebyl v minulosti odsouzen za žádný sexuální trestný čin, tudíž může pracovat s dětmi," řekla Malá na úterní tiskové konferenci ve Sněmovně.

V současnosti se odsouzeným lidem z trestního rejstříku po určité době delikt vymaže a výpis pro doložení bezúhonnosti mají čistý, upozornila. Poslanci to podle předsedkyně podvýboru chtějí změnit, aby tento postup nemohl být zneužíván. "Je to opravdu citlivá záležitost. Můj osobní názor je, že člověk, který v této oblasti někdy ublížil dětem, už s nimi nesmí nikdy dál pracovat," dodala.

Členové podvýboru se zaměřují také na domácí násilí obecně a na kyberšikanu. "V tuto chvíli není v trestním právu nijak ukotvena, přitom se s ní setkává podle některých průzkumů až třetina českých škol," uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová. V případě domácího násilí chce podvýbor podle Barbory Urbanové (STAN) prosadit jednotné vymezení v trestním právu. Mělo by zahrnovat například i psychický nátlak a týrání a zrcadlit také třeba skutečnost, že domácí násilí se může odehrávat i na veřejných místech, poznamenala.