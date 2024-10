Poslanci sestavovali program řádné schůze Sněmovny více než 4,5 hodiny

Poslanci sestavovali dnes odpoledne program řádné schůze Sněmovny více než 4,5 hodiny. Opozice, nyní už včetně Pirátů, žádnou se svých navrhovaných změn v jednání neprosadila. Sněmovna v úvodu schůze na návrh čtveřice koaličních klubů rozhodla, že bude moci o zákonech opět jednat i v noci.

Předseda poslanců ODS Marek Benda uvedl, že možnost hlasovat o zákonech i po 21:00 navrhl pro jistotu, pokud by se plánované normy nepovedlo projednat do večera kvůli obsáhlým projevům představitelům opozice. Nejdéle, vždy zhruba hodinu, mluvili k programu schůze předsedové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura a šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Michálek chtěl, aby se poslanci zabývali opatřeními proti klientelismu. Zdůvodňování návrhu využil k nastínění toho, co chtějí dělat Piráti ve Sněmovně z opozičních řad. Vysvětloval také, proč šli do vlády a co v kabinetu prosazovali, když jej nyní z opozice kritizují.

Místopředseda dolní komora za ANO Aleš Juchelka v reakci na Michálkovo vystoupení prosazoval, aby poslanci zařadili na programu schůze bod nazvaný "schizofrenie Pirátů po tříletém působení ve vládě Petra Fialy". "Oni nám v tuto chvíli tady říkají úplně něco jiného, než co tři roky ve vládě dělali," uvedl Juchelka. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová přirovnala Piráty k medvědovi, který tři roky spal v brlohu a nyní se probudil.

Michálek se vůči kritice zástupců nejsilnějšího opozičního hnutí ohradil. Zdůraznil, že Piráti neseděli ve vládě v rohu. "Když jste v koalici, tak ta politika se nedělá na mikrofony," řekl. Michálek se tázal, kolik věcí ANO v opozici prosadilo, a uvedl, že je hrdý na to, co Piráti ve vládě dokázali.

Babiš ve vystoupení opakovaně kritizoval hospodaření vlády a navrhoval mimo jiné, aby se poslanci zabývali podle něho zbytečnými výdaji státního rozpočtu a údajným chaosem na úřadu vlády. Okamura neuspěl s požadavky, aby Sněmovna projednala například bezpečnostní situaci, dostupnost zdravotní péče, situaci živnostníků či průmyslu a zdražování.