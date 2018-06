Poslanec ANO označil homosexuály za postižené. Šlechtová je zděšena

Olomoucký poslanec ANO Milan Brázdil se podepsal pod návrh zákona, který by v Ústavě jasně stanovil, že manželství je pouze svazkem muže a ženy. Návrh vzbudil v části společnosti vlnu nevole. Samotnému Brázdilovi chodí řada e-mailů od homosexuálně orientovaných lidí, kteří s ním nesouhlasí. Ozvala se například lékařka Vendula Svobodová, jíž poslanec odpověděl nevybíravými slovy a přilil tak olej do ohně. Rozhovor s ním přinesl server iROZHLAS.cz.

"Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup, za koho mne máte. Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti."

Tak zněla e-mailová odpověď Brázdila na hromadný dotaz Svobodové, když se ho (a všech dalších poslanců, kteří návrh podpořili) zeptala, zdali by se mohli osobně setkat a problematiku potenciálního manželství homosexuálů probrat.

"Tento návrh se mě přímo dotýká a do budoucna mi uzavírá cestu do manželství s člověkem, kterého miluji a se kterým plánuji budoucí život i svatbu. Chtěla jsem proto najít někoho, kdo mi dovede sdělit, v čem je vztah dvou žen nebo dvou mužů horší než vztah muže a ženy," sdělila serveru iROZHLAS.

Brázdil odmítl pravost své odpovědi, kde označil homosexuály za "postižené lidi", potvrdit. "Za to, že mám názor, že manželství má být mezi mužem a ženou, a že jsem se připodepsal na novelu ústavního zákona, se strhla obrovská vlna lidí, kterým se to asi nelíbí. Já bych to dál nechtěl to komentovat," řekl s tím, že za svůj názor nemůže "být dehonestován".

Otázka diskriminace

Poslanec dále v rozhovoru prozradil, že cítí ve světle svého vyjádření jistou diskriminaci. "Gayové nemohou mít děti, to se snad shodneme. Tahle společnost se vyvinula právě proto, že lidi mohli mít děti. A jestliže mi kladete otázku, zda to cítím jako diskriminační, tak bych řekl, že je to obráceně. To, co tvrdím, je tady miliony let, a teď se to má měnit?" zeptal se.

A proč tedy nechce Brázdil manželství homosexuálním párům dovolit? "Já jim nic nechci upírat. Já jenom chci, aby bylo řečeno, že manželství je mezi mužem a ženou. Já jim neupírám jejich lásku ke komukoli. Neupírám jim to, ať se mají rádi a hodně rádi, nakonec je to dobře, je to furt lepší, než někoho nenávidět. Já jenom chci říct, že lidská bytost je od toho, aby tu po sobě zanechala nějaké další potomky, aby se život vyvíjel dál. Lidé se stejnou orientací toto nemůžou," odpověděl.

Podle něj se strhla obrovská vlna odporu proti jeho názoru, který s některými kolegy sdílí. "Jsou toho kvanta (e-mailů). Zprávy chodí i jiným kolegům, kteří zastávají tuto normálnost, tuto většinovost. Kulminuje to stále víc a víc a já se ptám proč. Proč mi nepíšou lidé, kteří jsou manželé a nepoděkují mi, že jsem se postavil za ně, kteří jsou tu miliony let a jsou dle mého normální," diví se Brázdil.

"Nešlo mi o hon na poslance"

Ke korespondenci s Brázdilem se pro iROZHLAS vyjádřila i Svobodová. Lékařku odpověď od poslance zaskočila. "Tento styl komunikace považuji za velmi neuctivý, urážející a hlavně absolutně nepřístojný u člena Poslanecké sněmovny," uvedla.

Svobodová rozeslala svůj dotaz všem poslancům, kteří se pod novelu zákona podepsali. Od většiny ale nedostala odpověď. "Ti, kteří reagovali, si však zachovali důstojnost a chovali se velmi slušně. Velmi hezké reakce však přicházeli od podporovatelů návrhu novely občanského zákoníku. I oni asi často čelí nařčením, že se podílejí na rozkladu společnosti," zamyslela se.

E-mailovou odpověď Brázdila zveřejnil server Olomoucká drbna. Proč se ale Svobodová vůbec rozhodla o tom podělit s veřejností? "Chtěla bych zdůraznit, že jsem ji nezveřejnila, abych uspořádala hon na pana poslance a abych vyburcovala k jeho veřejnému pranýřování. Cílem bylo upozornit na to, že homofobie, diskriminace a vulgární jednání vůči homosexuálů není věcí minulosti, ale realitou až příliš živou," uzavřela.

Šlechtová je zděšena

Poslance už na sociální síti vyzvala Karla Šlechtová k omluvě. Tu pohoršilo zejména přirovnání gayů a leseb k postiženým lidem.

"Opravdu poslanec za ANO řekl, že postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti? ‚Postižení' míněno homosexuálové. Doufám, že měl horečku a že jako poslanec volený voliči do sněmovny se omluví celé gay komunitě," napsala na svém Twitteru již bývalá ministryně obrany.