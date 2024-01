Poslanec Radek Vondráček (ANO) navrhl vrácení novely o volbě poštou autorům k přepracování

Sněmovna bude v závěru prvního čtení sporné koaliční novely o uzákonění možnosti poštovního hlasování v některých volbách pro Čechy v cizině hlasovat i o návrhu zpravodaje Radka Vondráčka (ANO) na vrácení předlohy předkladatelům k přepracování. Návrh, který je obecně chápán jako měkčí forma zamítnutí, Vondráček podal při dnešním obsáhlém vystoupení před poslanci. Čisté zamítnutí novely navrhl už ve čtvrtek předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Dolní komora oba návrhy vzhledem k většině vládního tábora s největší pravděpodobností příští týden zamítne a pošle předlohu k dalšímu posouzení do výborů.

Vondráček uvedl, že pokud koalice korespondenční volbu prosadí silou, hnutí ANO se podle něho vynasnaží "eliminovat škody". Návrh na vrácení novely k přepracování zdůvodnil argumentem, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů ve druhém čtení novelu není možné upravit.

Za problém označil Vondráček připisování hlasů ze zahraničí do volebních krajů. Mají se ve sněmovních volbách přičítat do dvou regionů vylosovaných ze čtveřice největších krajů. Vondráček míní, že kandidáti v těchto dvou volebních krajích se mohou cítit tímto mechanismem poškozeni. Podle něho by se měla najít širší politická shoda na tom, jak hlasy voličů z ciziny rozprostřít. Jednou z možností, kterou nabídl, by bylo rovnoměrné rozdělení těchto hlasů do všech 14 krajů.

Okamura ve čtvrtek uvedl, že novela o korespondenční volbě účelově porušuje ústavu. Poukazoval na to, že volba má být osobní, tajná a svobodná. Předloha podle předsedy SPD navíc zakládá nerovnost mezi Čechy žijícími v tuzemsku a těmi, kteří žijí v cizině. Obdobné argumenty znějí také od poslanců ANO. Vládní tábor námitky o možné protiústavnosti předlohy soustavně odmítá.

Vondráček, jenž své vystoupení nestihl dokončit ve čtvrtek večer, dnes hovořil před značně vyprázdněnými poslaneckými lavicemi zhruba 3,5 hodiny. Vedle svých postřehů předčítal vesměs kritické příspěvky řečníků ze semináře, který ke korespondenční volbě v dolní komoře pořádal.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) řekl, že ministerstvo zahraničí a české zastupitelské úřady administrativu související s korespondenční volbou zvládnou. Zvýšení počtu míst v cizině nad nynější stovku, kde by Češi mohli volit fyzicky, jak o tom mluví zástupci ANO, pokládá ministr za nereálný. Účelové zřízení konzulárních jednatelství jen pro volby by podle něho musela odsouhlasit hostitelská země. "Je otázka, jestli bychom to dokázali zajistit," uvedl Lipavský. "Ten návrh je zcela nevhodný, neekonomický a nedává smysl," komentoval ministr představy ANO o usnadnění výkonu volebního práva Čechům žijícím v cizině.

Vondráček k Lipavského námitce o povolování konzulárních jednatelství v reakci uvedl, že hostitelské státy to většinou rády dělají. "Za mne je s podivem, že to ještě nikdo nezkusil. Už jsme to mohli dávno mít," soudí.