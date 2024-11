Poslední listopadovou sobotu se otevře veřejnosti Pražský hrad

V sobotu 30. listopadu si budou moci lidé projít běžně nepřístupné reprezentační prostory Pražského hradu, letos podruhé. Budou to místa, v nichž mívá prezident Petr Pavel jednání či ve kterých přijímá významné hosty. V dnešní tiskové zprávě to uvedl odbor komunikace prezidentské kanceláře. Den otevřených dveří se koná od 09:00 do 17:00, vstup je zdarma.

"Návštěvnický okruh začne u Matyášovy brány. Lidé si postupně prohlédnou Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův či Španělský sál nebo Rudolfovu galerii. Součástí prohlídky bude i Trůnní sál, Habsburský salon a Zrcadlový salon," uvedl Hrad. Některé místnosti budou vánočně vyzdobené.

Zdarma přístupné budou také stálé expozice, katedrála svatého Víta, Zlatá ulička, Starý královský palác, bazilika svatého Jiří nebo Jižní zahrady. Z kapacitních důvodů naopak nebude přístupná Velká jižní věž katedrály a výstava Srdce je chrám.

Na den otevřených dveří naváže adventní program s názvem Vánoční putování Pražským hradem. Návštěvníky čekají tři zastavení.

Na terase Jízdárny vyroste vánoční jurta bratří Formanů, v níž se lidé seznámí s příběhem narození Ježíše. V Rožmberském paláci bude výstava tradičních českých foukaných ozdob, uskuteční se i vánoční koncerty.

"Výstavou Křehká krása Vánoc chceme připomenout dlouhou tradici výroby vánočních ozdob, která je zapsaná dokonce i na seznamu UNESCO. Každou neděli čekají návštěvníky také vánoční koncerty. Zahraje Hudba Hradní stráže a Policie ČR, koledy zazpívají žáci pražských základních uměleckých škol. Celý vánoční program je zdarma," uvedla kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.

Den otevřených dveří na Hradě byl letos poprvé v březnu. Dorazily tisíce návštěvníků. Například katedrálu tehdy navštívilo 15.782 návštěvníků, baziliku svatého Jiří 12.978 lidí a do Starého královského paláce včetně Vladislavského sálu se podívalo 12.025 lidí.