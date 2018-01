Pospíšil: Měli bychom držet basu se sousedy a ne s Číňany

Hosty pořadu TV Barrandov Aréna Jaromíra Soukupa byli tentokrát čtyři hosté: Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Miloš Vystrčil (ODS) a Jiří Pospíšil (TOP 09). Moderátor a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup debatoval s hosty o prezidentských volbách a sestavování vlády. Ke slovu se tradičně dostali také diváci, kteří tak získali odpovědi na své otázky.

"Co si myslíte o výsledcích prezidentské volby?" vyzval hned na začátku pořadu moderátor Soukup své hosty. Jako první se ujal slova předseda ODS Miloš Vystrčil. "Já na tuto otázku reaguji tak, že nevyhrál můj favorit. Musím říct, že i přesto, že jsem se dříve s Milošem Zemanem stýkal na Vysočině a měli jsme dobré vztahy, jako prezident České republiky mě zklamal," poznamenal Vystrčil.

Podle něj se nemůže stát, aby se hlava státu chovala k lidem tak, jak se chová právě znovuzvolený prezident. "Není dobré, když hlava státu řekne, že zjistil, že například někteří poslanci mají nižší inteligenci než ostatní lidé. Přijde mi to jako velká škoda." Na něj navázal také předseda TOP 09 Pospíšil.

"Já jsem demokrat a Miloše Zemana jsem také nevolil. Ale neříkám, že když neuspěl můj kandidát Jiří Drahoš, který by byl podle mě lepším prezidentem, než Miloš Zeman, že nerespektuji volbu občanů. Naopak. Respektuji výsledek voleb a Miloše Zemana jako prezidenta republiky nezpochybňuji," řekl.

"Pane Okamuro, čím to podle vás je, že Zeman obhájil svůj mandát?" zeptal se Soukup předsedy hnutí SPD. "Já jsem toho názoru, že to bylo zejména programem. My v SPD jsme se před volbami zaměřili právě na programy kandidátů a ten, který měl k našemu programu nejblíže, získal náš hlas," vysvětlil Okamura. Dodal, že se domnívá, že největší chybou bylo pro Drahoše rozhodnutí, nezúčastnit se ve druhém kole více debat, což by zvýšilo jeho šance na vítězství.

Vysoká účast

Poté se téma hovoru stočilo k volební účasti. Všichni hosté se shodli, že v letošních volbách byla vysoká účast. "Čím to je?" zeptal se jich Soukup. "Je to důkaz toho, že lidi politika zajímá. Chtějí vědět, co se v ní děje, jaké nastávají změny a co pro ně znamenají," ujal se slova předseda KSČM Vojtěch Filip.

U prezidentských voleb se protagonisté pořadu ještě nějakou chvíli zdrželi. Zejména dospěli k často omílanému faktu, že prezident Miloš Zeman se orientuje spíše na Východ, než na Západ. Většina hostů projevila nesouhlas. "Jsem toho názoru, že bychom měli držet basu spíš s našimi sousedy v Evropě, než s Číňany, kteří nejsou našimi sousedy," uvedl Pospíšil. S ním souhlasili i ostatní, kromě Filipa. "Já s kroky Miloše Zemana souhlasím. Co se týče té ekonomické diplomacie, nevidím důvod, proč bychom nemohli obchodovat s Čínou," postavil se do opozice.

"Já si nemyslím, že bychom měli přestat obchodovat s Čínou. Ale jsem toho názoru, že bychom se k nim měli chovat jako k rovnocenným partnerům a ne, aby tam náš prezident jezdil a tvrdil, že se tam přijel naučit, jak stabilizovat společnost," opáčil Vystrčil.

Na závěr pořadu sklidili hosté a moderátor velký potlesk.