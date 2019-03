Pospíšil: Nálada v EP? Nikdo neví, co si o krocích britské vlády myslet

Britští poslanci ve čtvrtek schválili vládní plán požádat o odklad odchodu z Evropské unie do 30. června. Nyní však záleží na tom, zda žádost Velké Británie na summitu schválí všech zbylých 27 členů EU. Podle europoslance Jiřího Pospíšila (Top 09) nelze v tuto chvíli vyloučit žádný z možných scénářů. Současně v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ přiblížil momentální náladu v Evropském parlamentu a vyjádřil svůj názor na czexit.

Jaká je v současné době nálada v Evropském parlamentu?



Nikdo neví, co si o krocích britské vlády myslet. Stále se opakuje pokus odhlasovat v britském parlamentu brexit s dohodou, přitom je zjevné, že v tuto chvíli ta podpora dohody v dolní komoře britského parlamentu není. A fakticky musím říci, že to kolegové sledují a vyčkávají, co se ještě bude ve Velké Británii dít. Otázkou zůstává, zda budou zbylé členské státy Evropské unie souhlasit s odložením brexitu. Protože aby k tomu došlo, je nutný jednomyslný souhlas všech 27 členských států.

Promítá se brexit do vztahů mezi poslanci? A jak?

Vede se o tom debata. Ale díky tomu, že je situace v Británii naprosto neodhadnutelná a my nevíme, co bude nakonec britská vláda požadovat, tak všichni vyčkávají a sledují to. Samozřejmě všichni jsou kritičtí k chaosu, který na britské politické scéně panuje a potvrzují se slova skeptiků, kteří varovali před brexitem: že nemůže Británii nic dobrého přinést. Měli pravdu, protože minimálně chaos a politická nestabilita je obrovská a je jen otázkou času, kdy se to začne projevovat také v ekonomické oblasti.

Jak k tomu přistupují britští europoslanci?

Já s britskými europoslanci úplně do styku nepřijdu, protože v naší frakci EPP (Evropská lidová strana) nejsou, jediní dva v minulosti odešli. Ale názory jsou samozřejmě různé. Labouristé byli a jsou zásadně proti brexitu. Jiný pohled mají konzervativci, kteří jsou rozděleni půl napůl, a potom je v Evropském parlamentu velmi silná frakce pana Farage (Evropa svobody a přímé demokracie), který v kampani aktivně podporoval vystoupení Británie z EU. Otevřeně dávají najevo, že jsou rádi, že k tomu dojde a nepodporují nějaké odklady nebo zachování silných vazeb mezi EU a Británií.

Lze očekávat, že Evropská unie přijme po brexitu novou zemi? Případně kterou?

Já jsem přesvědčený, že bude Evropská unie do budoucna přijímat další země. Konkrétně některé země Balkánu, hodně se skloňuje například Srbsko, předpokládám, že k tomu dojde v horizontu deseti let. Se zeměmi bývalého Sovětského svazu, jako je Ukrajina či Gruzie, má Evropská unie sice výborné vztahy, ale jejich členství v EU podle mě není teď úplně na stole.

Jaký je váš osobní názor na celý brexit?

Já ho považuji za obrovský problém a velkou chybu, vždy jsem varoval před brexitem a bohužel se má slova naplňují. Je to vlastně dobré i pro českou politiku, když vidíme, jaký chaos způsobuje brexit v tak velké a stabilní demokracii, jako je Británie. Je třeba si uvědomit, že případný czexit by v České republice způsobil mnohem větší škody jak politické, tak hlavně ekonomické. My jsme výrazně závislí na vnitřním trhu Evropské unie, proto já a naše strana před czexitem varujeme a jasně říkáme, že budeme dělat vše pro to, aby nenastalo referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.

Takže podle vás lze brexit vnímat jako odstrašující příklad?

Já jsem o tom přesvědčený. V kampani, která proběhla kolem brexitu, příznivci tvrdili, jak to Británii obrovsky pomůže, zatímco odpůrci naopak varovali před chaosem, který bude mít i ekonomický dopad. Zatím se naplňují slova odpůrců. Britská politická scéna, která patřila mezi nejstabilnější, se dnes zmítá v rozkolu. V zásadě je britská politika v krizi: politici místo aby řešili problémy země, tak v první řadě řeší brexit. To znamená, že se v zemi vlastně nevládne a neřeší se problémy občanů.

Jaký odhadujete vývoj?

Já si myslím, že dnes nelze vyloučit žádný scénář a stále je to velmi otevřené. Může nastat situace, že Velká Británie opustí Evropskou unii za dva týdny, pokud neprojde prodloužení lhůty. Ale může se také stát, že v Evropské unii zůstane. Vzhledem k nepředvídatelnosti britské politiky nelze říct, který ze scénářů je pravděpodobnější.