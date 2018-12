Pospíšil: Nízké pokuty za týrání zvířat nikoho neodradí

Strana TOP 09 předložila novelu zákona, která zpřísňuje sankce za týrání zvířat. Jednou z novinek by mělo být to, že by pachateli mohlo hrozit až osm let vězení. V rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ se k novele vyjádřil poslanec a lídr TOP 09 Jiří Pospíšil.

TOP 09 připravuje novelu zákona o týrání zvířat. Proč jste se zaměřil právě na týraná zvířata?

V poslední době narůstá počet případů, ve kterých figuruje velmi nevhodné chování ke zvířatům. Častokrát jde o týrání, které končí smrtí zvířete. Rovněž vzrůstají formy organizované trestné činnosti - tedy množení zvířat v nevhodných podmínkách. Mláďata jsou v raném věku, bez průkazů, často i ve špatném zdravotním stavu vyvážena do západních částí Evropy, kde jsou následně prodávána. Často se také jedná o formu trestné činnosti, která má daňový charakter, neboť chovatelé neodvádějí daně. A to my chceme novelou změnit. Proto jsme připravili změnu trestního zákoníku, která má zajistit efektivnější a přísnější postih pachatelů těchto trestných činů.

Takže současná právní úprava v této problematice není dostatečná?

Není. Trestní právo je tady od toho, aby odrazovalo lidi od páchání nezákonné činnosti. Pokud nám však čísla stoupají, je to důkaz, že nefunguje tak, jak má.

V čem je podle vás problém?

Podle současného platného práva většinu případů policie předá správnímu či obecnímu úřadu. A tam tu událost neřeší jako trestný čin, když se budeme bavit o týrání zvířat či o množírně, ale pouze jako přestupek. Pachatel tak dostane několikatisícovou pokutu a to je vše. Když uvedu příklad, znám případ, kdy byla odhalena množírna. Ta zvířata tam žila v hrozných podmínkách a jejich majitel dostal pokutu v hodnotě pět tisíc korun - ta se mu mimochodem vrátí už jen tím, že prodá jedno štěně... Je logické, že nízké pokuty nejsou pro chovatele žádným trestem. Ano, jsou případy, které se dostanou i k soudu, ale ty většinou končí tím, že jsou uložené jen podmíněné tresty, ze kterých si pachatelé nic nedělají.

Jak by tento problém mohla novela zákona o týrání zvířat vyřešit?

Nejprve potřebujeme jasně definovat, co je to množírna a jaké tresty by při odhalení byly uděleny. Chceme rovněž zavést přísnější tresty, které jsme vypracovali s experty na problematiku týrání zvířat. Nově by tedy hrozil trest odnětí svobody až na dobu osmi let u těch nejzávažnějších případů týrání.

Je podle vás problematika řešitelná?

Pokud by se tresty zpřísnily, tak ano.

S kauzou týkající se týrání zvířat úzce souvisí i problematika cirkusů. Podle kritiků se majitelé o ně dobře nestarají a dopouštějí se i týrání. Co si o tom myslíte?

Tohle je velký problém. Chtěl bych upozornit na analýzu bristolské univerzity, která došla k závěru, že život v cirkuse je pro zvířata skutečně nežádoucí a mělo by to být zakázáno. Já se přiznám, že se tomuto tématu nevěnuji, cirkusy má na starosti ministerstvo zemědělství. Pokud by ale resort chtěl zakázat vystoupení se slony, tygry a dalšími, měl by si nechat zpracovat odborný posudek od odborníků, zda zvířata skutečně trpí, či nikoli. Bez toho je vše kolem cirkusů jen debata o emocích.

Zmínil jste se, že velkým problémem jsou množírny a týrání zvířat. Jak nahlížíte například na klecové chovy slepic? Jde také o formu týrání?

Ano. Není přece možné, aby slepice žily takový život, bez pohybu, namačkané na sobě. Někdo řekne, že jsou to zvířata a ne lidi - ale jsou to přeci živí tvorové, musíme se k nim chovat s respektem... Rovněž nedokážu pochopit vývoz živých zvířat na porážku například do zemí mimo Evropu, především do Turecka a do severní Asie. Při převozu nejsou splněny téměř žádné základní podmínky pro transport zvířete. Přepravují je bez vody, krmiva a podobně. A hned po převozu jsou zabita, často nehumánně. Abyste mi rozuměla: já nebojuju proti vývozu masa, ale proč vyvážet živé krávy do Turecka, aby tam byly popraveny? Je spousta témat kolem zvířat. Bohužel, cirkusy, klecové chovy a množírny jsou jen zlomek toho problému.

Vraťme se ještě na okamžik zpět k novele. Jak na ni reagují ostatní poslanci? Má šanci projít?

Přiznám se, že mě trochu mrzí přístup hnutí ANO a ODS. Už dvakrát ve Sněmovně vyřadili novelu z projednávání. Na druhou stranu ji ale podepsalo sedmdesát poslanců napříč politickým spektrem. To dokazuje, že v každé politické straně se najdou poslanci, kteří si uvědomují, jak důležitá je ochrana zvířat. Navíc je tohle téma apolitické, etické. Tím chci říct, že nepřísluší žádné politické straně, ani pravici, ani levici. Zkrátka, buď respektujeme, že zvířata jsou živí tvorové a mají právo na správné zacházení, nebo ne... A jestli bude schválená? Vnitřně doufám, že ano.