Pospíšil: Plán zastavit Babišovo stíhání je pohrdání právem

Oznámení prezidenta Miloše Zemana, že by zastavil případné trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo, označil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil za naprosté pohrdání právem a institutem milosti. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je to jasný důkaz, že Babiš Zemana potřebuje, a proto je vůči němu submisivní. Politici to uvedli na twitteru. Prezident v TV Barrandov řekl, že pokud by státní zástupce Pavel Zeman zrušil zastavení Babišova stíhání, využil by svého práva takzvané abolice.

"Předchozí prezidenti vždy rozhodovali o milostech na základě posouzení právníků a ministerstva spravedlnosti. Miloš Zeman, bez znalosti spisu, už dnes ale evidentně ví, že je Babiš nevinný," napsal Pospíšil.

Rakušan považuje vyhrožování abolicí za nemístný nátlak na nejvyššího státního zástupce a vzkaz lidem, že stále existují vyvolení, na které spravedlnost nedosáhne. "Všichni jsme si rovni. Někteří ale rovnější," konstatoval.

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný upozornil na to, že prezidentovo případné rozhodnutí o zastavení Babišova stíhání by vyžadovalo spolupodpis předsedy vlády. "Andrej Babiš by tak rozhodoval o svém vlastním stíhání. Kdo z vás to má?" napsal na twitteru.

Šéf sněmovního klubu TOP 09 Miroslav Kalousek má podle svého vyjádření obyčejnou lidskou obavu o Babišovo zdraví. "Miloš Zeman vždy tvrdil, že milost udělí pouze z vážných humanitárních důvodů. Zjevně ví o zdravotní kondici předsedy vlády ČR něco, co je veřejnosti neznámo," uvedl na svém twitteru.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace v pátek. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

"Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice," řekl prezident TV Barrandov. "Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl," dodal. Případné pokračování trestního stíhání by nyní považoval za politické rozhodnutí.