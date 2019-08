Pospíšil: Zeman nejmenováním Šmardy prohlubuje ústavní krizi

Prezident Miloš Zeman nejmenováním Michala Šmardy ministrem kultury prohlubuje ústavní krizi, uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle šéfa STAN Víta Rakušana je záležitost nyní na premiérovi Andreji Babišovi (ANO) - buď podá kompetenční žalobu na prezidenta, nebo je podle něj naprostý slaboch a napomáhá ohýbání ústavy. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že pro resort kultury situace znamená pokračující nestabilitu, což mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu neprospívá.

Zeman nechce jmenovat Šmardu ministrem. Podle hlavy státu se místopředseda ČSSD nikdy nezabýval problematikou české kultury, proto není odborně kompetentní. Zeman tak požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhl prostřednictvím premiéra Babiše jiného kandidáta.

"Kdyby nešlo o zájmy státu, bylo by možné s nadsázkou říci, že pokračuje oblíbená zábava Miloše Zemana - letní grilování sociální demokracie. Ale protože jde o zájmy státu, pak je třeba říci, že to je neobhajitelné chování pana prezidenta. Prohlubuje dále ústavní krizi," řekl Pospíšil. "Pokud nemá závažné veřejné důvody, má jmenovat kandidáta navrženého premiérem na post ministra. Míra vzdělanosti a odbornosti není závažný důvod. To je politickou odpovědností strany, která nominovala daného kandidáta," doplnil.

"Teď je to zcela jednoznačně věc premiéra: Buď podá kompetenční žalobu, nebo je naprostý slaboch, a navíc napomáhá ohýbání ústavy," napsal v SMS zprávě Rakušan. Babiš žalobu na prezidenta k Ústavnímu soudu v minulosti odmítl podat.

"Ústava hovoří jasně. KDU-ČSL opakovaně vyzývá všechny ústavní činitele, aby respektovali ústavu a ústavní zvyklosti. Bohužel to znamená pro resort kultury pokračující nestabilitu a to mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu určitě neprospívá. Zodpovědnost padá na slabého premiéra Babiše, prezidenta i sociální demokracii," napsal na dotaz Výborný.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše politici, ale i občané, kteří politiku sledují, tento Zemanův krok očekávali. Závazek od prezidenta, že dostojí svým ústavním povinnostem a na žádost premiéra jmenuje ministrem Šmardu, podle Bartoše nezazněl na žádné ze schůzek s Hamáčkem či Babišem. "Oba i přes první silná gesta pouze akceptovali nové a nové termíny, a pak odjeli na dovolenou. Doufám, že na ní měli oba dva předsedové čas přemýšlet o dalším postupu k naplnění ústavy. Jsme stále v parlamentní demokracii. Na to by neměla vládní koalice zapomínat," napsal Bartoš.

Šéf ODS Petr Fiala na twitteru uvedl, že se Zeman znovu snaží rozehrát spor mezi ním a ČSSD. "Ale ve skutečnosti jde o kompetenční spor mezi premiérem Babišem a prezidentem. Smutný pohled na tento politický ping-pong," poznamenal.

Předseda SPD Tomio Okamura naopak míní, že vzhledem k tomu, že ministra jmenuje prezident, tak má také jistou odpovědnost za to, koho jmenuje. ČSSD podle něj těžko může vybrat odborně vhodnějšího kandidáta, protože ministerské křeslo je výsledkem boje o koryta uvnitř strany. "Premiér Babiš by měl vzít návrh na Šmardovo jmenování zpět a postavit se na stranu prezidenta. Hnutí SPD pozici prezidenta Miloše Zemana plně podporuje," uvedl na dotaz Okamura.

"Považuji to za výzvu prezidenta směrem k ČSSD, aby znovu jednala s premiérem a navrhla na post ministra jinou kompetentní osobu," napsal předseda komunistů Vojtěch Filip.