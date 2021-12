Pošta nebude muset od roku 2023 doručovat balíky za regulovanou cenu

Česká pošta nebo jiný držitel poštovní licence zřejmě nebude muset od roku 2023 doručovat balíky do deseti kilogramů v rámci základní služby. Služba by tak přestala být regulovaná a poskytovatel by za ní nedostával od státu kompenzace. Ostatní základní služby by zůstaly zachované. Uvedl to Český telekomunikační úřad, který poštovní licenci uděluje.

Výběrové řízení na nového držitele poštovní licence pro roky 2023 a 2024 chce úřad vypsat po vypořádání připomínek k záměru vyjmout balík ze základních služeb. Výsledek výběrového řízení očekává do pololetí příštího roku.

Balíky do deseti kg v rámci základní služby v současnosti Česká pošta jako dosavadní držitel licence nabízí pod obchodním názvem Obyčejný balík. Nejjednodušší forma dodání poštovního balíku je za nižší náklady, ale bez přidané hodnoty, tedy bez potvrzení podání nebo pojištění. "Zájem o využívání této služby podle úřadu klesá a na základě výsledků přezkumu je zanedbatelného rozsahu. Na trhu jsou dostupné nabídky služeb poskytovaných za srovnatelných podmínek a lépe reflektující poptávku," uvedla Tereza Meravá z tiskového oddělení ČTÚ.

Nový držitel poštovní licence bude muset nadále zajišťovat doručování zásilek do dvou kilogramů, doručovat balíky do deseti kilogramů do zahraničí, doručovat peněžní částky poštovním poukazem, doručovat doporučené nebo cenné zásilky nebo doručovat bezplatně zásilky do sedmi kilogramů pro nevidomé. Za jejich poskytování bude nadále od státu dostávat kompenzace.

Základní služby představují minimální soubor služeb, které musejí být poskytovány každý pracovní den, trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, za stejných podmínek všem uživatelům, za dostupnou cenu, ve stanovené kvalitě a způsobem, který odpovídá požadavkům úředního doručování písemností podle zvláštního právního předpisu. Základní služby představují nejdůležitější poštovní a zahraniční poštovní služby, které jsou pro veřejnost nezbytné a jsou pod ochranou státu.