Pošta plánuje do konce roku obsluhovat sto tisíc lidí přes digitální identitu

Česká pošta plánuje do konce roku obsluhovat sto tisíc uživatelů prostřednictvím digitální identity. Ta po přihlášení přes internet umožňuje například správu balíkových zásilek a do budoucna i dalších poštovních služeb z jednoho místa, včetně mobilní aplikace. Řešení poště dodala firma SAP a Brighten Digital. Pošta to uvedla v tiskové zprávě.

"Jednodušší využívání služeb, samoobslužnost, bezpečnost a transparentnost při nakládání se zákaznickými daty jsou pro moderní podobu České pošty klíčové. Řešení zákaznické identity je základním kamenem na cestě za dosažením tohoto cíle," uvedl generální ředitel České pošty Roman Knap.

První poštovní službou, která nové řešení využívá, je Balíkovna. Na jejích webových stránkách www.balikovna.cz vznikla nová část Moje Balíkovna, kam se uživatelé snadno zaregistrují a po přihlášení získají okamžitý přehled o všech svých zásilkách v Balíkovně. Mohou také prostřednictvím jednoduchého rozhraní spravovat svůj zákaznický profil.

Do budoucna plánuje Česká pošta využít digitální identitu k vytvoření jednotného místa, kde budou mít zákazníci přehled o stavu všech svých poštovních zásilek, financí nebo historii ostatních požadavků. Spravovat své informace a ovládat služby budou moci podle vedení pošty i pomocí mobilní aplikace Pošta Online.

Digitální identita také zjednoduší práci zaměstnancům pošty. Řešení SAP Customer Data Cloud jim poskytne přehled o všech interakcích se zákazníkem od založení identity napříč různými kanály, včetně sociálních médií, dotazů na zákaznické centrum, e-mailové komunikace nebo osobních návštěv na pobočkách, uvedla pošta.

Pošta v roce 2021 přepravila 56 milionů balíků. Balíkovna je síť téměř 6000 výdejních míst, které jsou rozmístěné po celé České republice. Konkurenční službou je například soukromá Zásilkovna.