Potravináři nezvládají zdražování energií, vláda musí situaci vyřešit, apeluje Komora

Potravinářské podniky nezvládají podle jejich komory zdražování energií, některé jsou na pokraji krachu. Náklady na plyn meziročně vzrostly až tisícinásobně, ceny elektřiny stouply o trojnásobek. Zástupci konzervárenského průmyslu předpokládají nárůst přímých výrobních nákladů proti loňsku zhruba o 61 procent. V tiskové zprávě to v pondělí uvedla Potravinářská komora. Zároveň vyzvala vládu k rychlému řešení energetické krize.

Kromě zvýšení cen plynu a elektřiny potravináře trápí prudké zdražení pohonných hmot. Stát by podle komory mohl snížit daň z případné hodnoty (DPH) na tyto položky, případně by mohl u ceny energií pro firmy i domácnosti nastavit maximální limity. Dalším řešením by mohlo být omezení vývozu energie.

Potravináři chtějí znát také plán, pokud by byly zastaveny nebo omezeny dodávky plynu a dalších energií. Vláda by měla představit priority pro zásobování obyvatelstva potravinami a potravinářských průmysl by měl být zařazen do přednostních kategoriích pro dodávky plynu a elektřiny. "Eventuální výpadky dodávek energií by se jednoznačně týkaly celé Evropy, takže bude obtížné dovézt potraviny ze zahraničí, a když, tak rovněž za enormní ceny. Proto potřebujeme ze strany vlády záruky, že nás nikdo 'nehodí přes palubu' při další krizi," uvedla komora.

Zástupci odborů a zaměstnavatelů budou v pondělí odpoledne na ministerstvu průmyslu a obchodu mimo jiné jednat o opatření v energetice. Podpora by měla být podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy nastavena tak, aby pomohla nejzranitelnějším skupinám a prostředky se neplýtvaly na místech, kde to není třeba. Prouza také očekává, že vláda urychlí transformaci české ekonomiky, aby odchod od plynu byl co nejrychlejší, a že se právě energetická bezpečnost stane hlavním tématem českého předsednictví v Radě Evropské unie.

"Ceny pohonných hmot se promítají se zpožděním, ale pokud by se nárůst zastavil na současné výši, očekáváme, že to může znamenat navýšení inflace zhruba o půl procenta," dodal Prouza. Dodal, že nejdříve se to projeví u potravin, ale velké náklady navíc to bude znamenat i pro přepravní společnosti a městskou hromadnou dopravu.