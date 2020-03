Povinná maturita z matematiky bude buď odložena, anebo zrušena

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga (ANO). Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou v pátek Sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Spor rozhodne pravděpodobně do konce března.

Za zrušení povinné maturity z matematiky, jak to Plaga prosadil ve vládě, se postavili i opoziční Piráti spolu s představiteli ODS nebo KDU-ČSL. Argumentovali v souladu s ministrem tím, že výuka matematiky neodpovídá tomu, aby maturitu z tohoto předmětu zvládli zejména studenti středních odborných škol.

Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Podpořil to většinově i sněmovní školský výbor. Podle Valachové "odklad není na to, že vyřešíme všechny boly školského systému". Má dát ale ministerstvu limit na dokončení revize vzdělávacích programů.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky a z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak rostla.