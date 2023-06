Povodně, tornádo, pandemie… Kdo je připraven, nebude překvapen

Ještě před pár lety by asi nikoho nenapadlo, že nás postihnou různé krize, které nás ohrozí na životě. V České republice se na zvládání extrémních situací specializuje AMAR IBRAHIM, instruktor kurzů přežití v přírodě i ve městě a také autor knížek Kurz přežití pro děti a Kurz přežití ve městě i v přírodě.

Už více než sedmnáct let učíte lidi, jak přežít v přírodě, připravit se na kolaps systému či zvládnout nenadálou krizi. Co vás k tomu vedlo?

S kolegy jsme měli různé zkušenosti z armády, Skautu, a to i ze zahraničí. Tak jsme si společně řekli, když jsme pořád v přírodě, že by nebylo špatné začít dělat pro širokou veřejnost kurz přežití. A ono se to opravdu rozjelo. Knížky vznikly na základě těchto kurzů. K jejich napsání mě inspirovalo, že si lidé dělali na kurzech poznámky, a tudíž že by bylo dobré rady pro různé situace sepsat, aby je měli všichni, které to zajímá, k dispozici. V roce 2020 jsem vydal svou prvotinu a loni Kurz přežití ve městě i v přírodě, kde popisuji situace pro Evropu. Týkají se urban survivalu i přežití v přírodě, a to i s dětmi. Nejde o žádnou teorii, soustředím se na praktické tipy - od přežití v divočině během všech ročních období až po řešení nebezpečných situací v městské betonové džungli.

Do našich životů od roku 2020 zasáhlo několik nepředvídatelných situací. Covid, tornádo na Moravě, energetická krize, válka na Ukrajině, zemětřesení v Turecku... Dá se vůbec na ně připravit?

Všechny výjimečné a nebezpečné situace a krize, o nichž jsme jen říkali, že se nemohou stát, jsou už tady. Moje heslo bezesporu je: Kdo je připraven, nebude překvapen. Základním předpokladem, jak zvládnout takové situace, je nenechat se překvapit. Proto si myslím, že moje znalosti se hodí úplně každému. To znamená, že bychom se na ně nejen my dospělí měli připravit. Měli bychom vybavit znalostmi i naše děti.

Jaká nebezpečí nám v dnešní době hrozí?

Mezi ty nejnebezpečnější patří blackout, tedy výpadek dodávek elektrické energie, ekonomický kolaps, nemoci a živelní katastrofy. Pokud jde o blackout, jako společnosti jsme závislí na elektřině. Pro představu - když dojde k výpadku elektřiny, nenakoupíme si, nepoteče voda, nebude fungovat odpad, nespláchneme si pitnou vodou WC...

Jak dítě konkrétně na výjimečnou situaci připravit?

Od mladších lidí slýchám, že někteří se rozmýšlejí, jestli mít děti, protože jsou si vědomi všech zmíněných krizí, a k tomu se navíc přidává ještě ekologická. Mám čtyři děti a o všem s nimi mluvím otevřeně. Je to lepší než je držet v jakési bublině. Děti by měly vědět, že svět není jen dobrý, protože pak, když do něj půjdou, je bude čekat konfrontace. Všímám si, že nejmladší generace ztrácí motoriku, takže by jim prospělo více manuální zručnosti. Junák, Skaut a tábory jsou skvělé. Děti mohou se svými rodiči i na náš Family Survival kurz. Je určen pro děti od 4 do 12 let nebo je možné navštívit kurz Junior se zákonným zástupcem. Je ale vždy lepší přijít s mladšími dětmi, protože dospívající pak už mívají jiné zájmy. Na kurzech se děti učí například filtrovat vodu, rozdělat oheň křesadlem, postavit přístřešek nebo zorientovat se v terénu.

Co bychom měli umět a vědět, abychom se připravili na nejčastější krize?

Na prvním místě je důležité zajistit si dostatek vody, proto je třeba naučit se ji filtrovat nebo převařovat. Bez vody vydržíme maximálně tři dny, bez jídla třicet dnů. Ale je nutné vědět, že pokud krizi nezvládne naše duše a s ní vůle přežít, může to být opravdu konec. Proto je důležité umět takové dovednosti, jako je rozdělání ohně pomocí křesadla, orientace v terénu podle mapy a buzoly, zhotovení přístřešku z přírodních materiálů, znalost SOS signálů včetně použití například píšťalky nebo kouře. Dobré také je, když člověk má základy zdravovědy. Ty se dají doučit, třeba na různých kurzech. Vedle vody je klíčová i potrava, a proto se hodí znalost rostlin a bylin a toho, zda jsou jedlé.

A jaké máte další plány?

Určitě chci pokračovat v předávání svých znalostí a zkušeností a více se zaměřovat na určité téma a skupiny lidí. Chystám proto knížku pro juniory, podcasty pro handicapované a kurz přežití ve válečné zóně.