Povodňová pohotovost panuje hned v několika okresech

Pro okresy Prachatice v Jihočeském kraji a Sušice v Plzeňském kraji platí ode dneška až do pondělního odpoledne povodňová pohotovost s vysokým stupněm nebezpečí. Voda z některých řek se může vylévat z břehů do okolní krajiny, varovali meteorologové. Pro oblasti Český Krumlov, Kaplice a Vimperk v jižních Čechách, Klatovy, Plzeň a Přeštice v Plzeňském kraji a Žďársko na Vysočině je vyhlášena mírnější povodňová bdělost. Podle aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se v neděli vrátí silný vítr, který zasáhne celou zemi kromě Zlínského a většiny Jihomoravského kraje.

Kvůli vydatným srážkám a tajícímu sněhu v noci stoupaly hladiny zejména řek odvodňujících Šumavu. "Nejvíce stoupla hladina Vydry v Modravě, Křemelné ve Stodůlkách a následně Otavy v Rejštejně a v Sušici, kde byl překročen druhý stupeň povodňové aktivity. První povodňový stupeň byl překročen také na Svatavě, Blanici, Studené a Teplé Vltavě, Svratce a horní Sázavě," konstatovali meteorologové. Momentálně platí druhý povodňový stupeň kromě Otavy v Rejštejně a Sušici také na Vltavě v Českém Krumlově a na Sázavě na stejnojmenné stanici na Vysočině, vyplývá z údajů hydrologické služby.

Převážně dešťové srážky budou během sobotního odpoledne a večera od jihozápadu postupně ustávat. Odpoledne se očekává ještě další vzestup hladin na horní Otavě, přičemž není vyloučeno krátkodobé dosažení třetího stupně povodňové aktivity v této oblasti. Na střední a dolní Otavě a v povodí Blanice se předpokládá překročení prvního stupně. Přítoky do vodní nádrže Lipno mají podle prognózy ČHMÚ kulminovat v sobotu odpoledne až v noci při překročení druhého povodňového stupně. Horní Sázava už by měla pozvolna klesat. "Ostatní srážkami zasažené toky budou kolísat, zvýšené průtoky se budou postupně promítat do dolních částí toků," dodali meteorologové.

V neděli ráno začne foukat nejdříve na Frýdlantsku v Libereckém kraji, na severní Moravě a ve Slezsku, vítr dosáhne v nárazech místy až 70 kilometrů za hodinu. S postupem studené fronty se bude vítr během odpoledne a večera šířit na zbytek území, vyhne se jen jižní a střední Moravě. S následky silného větru se nejen Česko potýkalo hlavně minulou neděli a v pondělí, kdy vichřice Eberhard dosahovala rychlosti 110 až 125 kilometrů za hodinu, na Sněžce i okolo 200 kilometrů v hodině. Větrné počasí, i když ne tak intenzivní, panovalo i v dalších dnech.

Další průběh

Vydatný déšť zvedl v noci na dnešek hladiny toků na západě Čech. V Plzeňském kraji zůstává druhý povodňový stupeň v Rejštejně a Sušici na Otavě. Hladiny ale začínají klesat. První povodňový stupeň je i na dvou místech v Karlovarském kraji, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Na Šumavě v Plzeňské kraji byl odpoledne první povodňový stupeň ještě na Hamerském potoce v Plané, ve Stodůlkách na Křemelné a na Vydře v Modravě.

V Karlovarském kraji odpoledne zůstal první stupeň na řece Svatava ve Svatavě a na vodním díle Březová na řece Teplá.

Na kulminace a postupném poklesu hladin se podílelo to, že odpoledne srážky na západě Čech slábly. Podle předpovědi meteorologů by večer pak mohly ve vyšších polohách přecházet ve sněhové.