Povodňová pohotovost zůstává. Řeky mohou stoupat

Hladina Labe ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších po silném dešti dnes v 7.00 přesáhla hranici prvního stupně povodňové aktivity. Na vzestupu jsou i hladiny dalších řek v severní části Královéhradeckého kraje. Průtok Smědé v Hejnicích v Jizerských horách se dnes ráno dostal na druhý povodňový stupeň, v 10.00 ale klesl pod tuto hranici. Obec a hasiči zůstávají dál v pohotovosti.

Meteorologové upozorňovali na to, že Krkonoše mohou dnes ráno zasáhnout až extrémní srážky, po nichž se mohou rychle rozvodnit hlavně menší řeky. Kvůli vydatnému dešti by mohly některé řeky dosáhnout druhého povodňového stupně.

Hladina Labe ve Špindlerově Mlýně dnes ráno při trvalém vzestupu dosáhla 179 centimetrů. Ještě do úterní půlnoci se pohybovala do 130 centimetrů. Průtok v Labi stoupl z pěti na 25 metrů krychlových za vteřinu. Při stoleté povodni v roce 2006 průtok činil 168 metrů krychlových za vteřinu.

Povodí Labe předpokládá, že na přehradě Labská pod Špindlerovým Mlýnem by dnes večer mohla hladina dosáhnout přelivů. Odtok z přehrady je totiž kvůli rekonstrukci spodních výpustí možný nejvýše v množství deseti metrů krychlových za vteřinu. "Kulminační přítok i odtok do vodního díla předpokládáme okolo 30 metrů krychlových za vteřinu a za této situace neočekáváme žádné ohrožení osob, nemovitostí ani majetku," uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Na Labské boudě od půlnoci do dnešního rána napršelo přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Na hřebenové Luční boudě silně pršelo již v úterý a úhrn srážek tam za posledních 24 hodin přesáhl 60 litrů vody na metr čtvereční.

"V nejbližších hodinách bude v oblasti dál pršet, do večera může napršet dalších 30 až 50 milimetrů. V zasažené oblasti bude docházet k rychlým vzestupům hladin, zejména u menších vodních toků," uvedli dnes ráno meteorologové.

Řeky stoupají i na severu

V Libereckém kraji stále prší a podle radarů může déšť hlavně na Frýdlantsku zesilovat. ČTK to řekl starosta města Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). Podle informací z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) stoupá Jizera a Nisa, nikde ale zatím není hladina ani na prvním povodňovém stupni.

Na většině území Libereckého kraje prší už od úterý, nejintenzivněji ale v Jizerských horách. Za posledních 24 hodin tam spadlo kolem 50 milimetrů srážek, což je 50 litrů na metr čtvereční. Nejintenzivnější srážky naměřila stanice na Smědavě v Bílém Potoce, kde už napršelo bezmála 67 milimetrů. Naopak téměř bez deště jsou třeba Mimoň nebo Stráž pod Ralskem na Českolipsku, ale také některé oblasti v Podkrkonoší.

Podle starosty Hejnic silný déšť ráno přešel v mrholení a zatím by tedy hladina Smědé dál stoupat neměla. "Podle radaru jde ale z Polska velký nepříjemný mrak a vypadá to, že to zasáhne právě Frýdlantsko," uvedl Demčák. Třetí povodňový stupeň v Hejnicích vyhlašují, když Smědá dosáhne 180 centimetrů, i na této úrovni se ale podle Demčáka drží v korytě. Dnes dosáhla zatím svého maxima v 8.30, kdy byla hladina ve výši 163 centimetrů. "Máme hasiče v pohotovosti v hasičárně, připravené jsou pytle s pískem, které v případě potřeby rozvezeme," dodal Demčák.

Krajská mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová uvedla, že zatím nemají hlášeny problémy nikde v kraji. "Situaci monitorujeme," dodala.

Zejména horské oblasti na severu a severovýchodě Čech mohou dnes zasáhnout extrémní srážky, po nichž se mohou rychle rozvodnit hlavně menší řeky. Aktuální výstraha meteorologů se týká okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu v Libereckém kraji a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji. Do večera může napršet dalších 30 až 50 milimetrů.