Povodňová pohotovost zůstává. V Ústí voda zatopila desítku domů

Kvůli vydatnému a vytrvalému dešti od rána stoupaly hladiny řek odvodňující hory na severu a severovýchodě země. Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, platil večer na Senici v Ústí na Vsetínsku, Vsetínské Bečvě v Jarcové, Bystřičce nad stejnojmennou nádrží, Veličce ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku. V Ústí voda zatopila domy. Na několika dalších místech se menší toky dostaly na druhý stupeň pohotovosti. Před povodňovým ohrožením varovali meteorologové zejména pro potoky a řeky odvodňující Jeseníky. Pršet někde může až do čtvrtečního večera.

Nejhorší situace byla zřejmě ve Zlínském kraji, nejvíc zasažené je Vsetínsko a Zlínsko. Vedle třetích stupňů platil večer na sedmi místech kraje druhý povodňový stupeň, na šesti místech první stupeň. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Podle starosty by ale další vlna mohla přijít v noci nebo ráno, lidé v obci proto plnili pytle pískem a jsou připraveni je umístit na krizová místa.

Ve Zlínské části Malenovice řeka Dřevnice zaplavila cyklostezku, neprůjezdné byly také cesty na několika místech Vsetína. Zaplaven je stále podjezd v Trávníkách, platí tam zákaz vjezdu. Škody na majetku zatím nejsou vyčísleny.

V Moravskoslezském kraji dosáhla krátce třetího povodňového stupně řeka Jičínka v Novém Jičíně. Starosta města svolal protipovodňovou komisi, situaci monitorují hlídky. V noci se očekávají další srážky, někde mohou přijít i přívalové deště. Třetího stupně povodňové aktivity by mohla podle prognózy vodohospodářů dosáhnout v noci na čtvrtek řeka Bělá v Jeseníku a v Mikulovicích.

V Libereckém kraji musela být odpoledne uzavřená krajská silnice III. třídy z Černous na Boleslav na Frýdlantsku. V Černousích dosáhla řeka Smědá druhého povodňového stupně, na stejném stupni byla i v Hejnicích. V obci mají připravené pytle s pískem. Podle meteorologů může i tam přijít další vydatný déšť.

V Jihomoravském kraji je na třetím stupni Velička ve Velké nad Veličkou a ve Strážnici na Hodonínsku. Tok zůstává v korytě, žádné objekty nezaplavil. Velička je druhá největší řeka v okrese, vlévá se do Moravy. V Pohořelicích na Brněnsku voda zaplavila část ulice, hasiči ji odčerpali.

"V Hustopečích šlo zase o jeden zaplavený sklep, ve kterém bylo asi 50 centimetrů vody. Také jsme ho odčerpali," řekl mluvčí hasičů.

Ve Starém Městě na Šumpersku voda částečně zatopila silnici v jedné ulici. Na Jesenicku v České Vsi hasiči odčerpali vodu z domů, která přitekla z okolních polí. Voda stékající ze svahu zaplavila také ulici K Májovu v Chrudimi.

Povodí Labe uvedlo, že na přehradě Labská pod Špindlerovým Mlýnem by večer mohla hladina dosáhnout přelivů. Odtok z přehrady je kvůli rekonstrukci spodních výpustí možný nejvýše v množství deseti metrů krychlových za vteřinu. Od rána do 17.00 se hladina v přehradě zvýšila téměř o tři metry. Do přelivu scházely asi dva metry.

Za posledních 24 hodin napršelo podle meteorologů nejvíce v oblasti Beskyd, Jeseníků a Vysočiny, například v Horní Bečvě na Vsetínsku spadlo 54 milimetrů vody. V Orlických horách napršelo přibližně od 35 do 60 litrů vody na metr čtvereční. Před vydatným deštěm v severní a severovýchodní části republiky varoval ČHMÚ už v úterý. Na návětrné straně hor může podle jeho výstrahy ojediněle napršet i přes 100 milimetrů vody. S deštěm mají lidé počítat většinou do čtvrtečního poledne, v Beskydech se vydatnější srážky mají vyskytovat až do čtvrtečního večera.