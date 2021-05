Povolení škol v přírodě nezpůsobilo výrazný růst poptávky, uvádí Asociace

Povolení škol v přírodě, na které budou moci děti odjíždět znovu od pondělí, podle Asociace dětské rekreace nevedlo k výraznému růstu poptávky. Zorganizovat pobyt je časově náročné. Uskuteční se především pobyty, na něž byly podepsány smlouvy před rokem, kvůli pandemii se ale přesunuly na letošní červen. Ozývají se také zájemci o školní výlety ve druhé polovině června. Řekl to místopředseda Asociace dětské rekreace Roman Houška.

Podmínkou pro účast na škole v přírodě bude předložení negativního PCR testu z laboratoře, nebo antigenního testu ze školy. Výsledek PCR testu by neměl být starší než 72 hodin. Pokud škola používá antigenní testy, měla by podle návrhu zajistit otestování žáků v den odjezdu a potom každých 72 hodin na škole v přírodě. Testovat se nemusejí děti, které v posledních 180 dnech prodělaly nemoc covid-19.

Pravidla, která ministerstvo zdravotnictví nastavilo, jsou podle Houšky splnitelná. Je podle něj ale škoda, že o nich vláda rozhodla až 17. května. Na školy v přírodě děti běžně odjíždějí už od dubna. Některá ustanovení týkající se testů navíc podle Houšky budí rozpaky. "Nezdá se nám například úplně smysluplné, aby se děti, které absolvují antigenní test před odjezdem, musely znovu testovat v rekreačním areálu po třech dnech. Nebo pokud dítě absolvuje ve čtvrtek PCR test na sedmidenní pobyt, který začíná po víkendu v pondělí, správně by mělo jít za dobu trvání pobytu na další test ve čtvrtek," uvedl.

Pokles zájmu o školy v přírodě je podle Houšky ve srovnání s dobou před pandemií obrovský. Dříve na ně jezdilo přes 200 tisíc dětí ročně, většina na jaře. Kapacity rekreačních areálů bývaly od dubna do června podle něj vyprodané. "Odhaduji, že se nám povede obsadit ubytovací kapacity v červnu maximálně z půlky, přitom výrazně více v druhé půli měsíce. Celkově budeme za jaro tak na jedné čtvrtině ve srovnání s roky před koronou," řekl Houška.

Školy v přírodě se loni na jaře kvůli pandemii a vládním opatřením uskutečnit nemohly. Zotavovací akce pro děti do 15 let kabinet povolil až od 27. června, tedy po skončení školního roku. Na podzim se mohly konat do 14. října. Podle ministerstva pro místní rozvoj na ně loni vyjelo asi 120 tisíc dětí.