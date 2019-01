Požáry si v lednu vyžádaly už osm obětí

Při požárech zemřelo v první polovině ledna v Česku osm lidí, což odpovídá loňskému průměru počtu obětí za celý měsíc. Co do počtu požárů bylo přitom prvních 15 lednových dnů podprůměrných, většina tragických požárů se stala v obytných domech. Sdělila to mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Dlouhodobý denní průměr požárů podle ní činí 47, ale v první polovině letošního ledna jich hasiči likvidovali v průměru 36. Výjimkou byl 1. leden, kdy vzniklo velké množství požárů v souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky na oslavu nového roku. Podle hasičů vzniká nejvyšší počet požárů v bytových domech a více než polovina obětí u těchto požárů připadá na rodinné domy. Nejčastější příčinou ohně je v těchto případech nedbalost a neopatrnost lidí při kouření a používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů.

Také letos v lednu při požárech v domácnostech zemřelo nejvíce lidí. Například ve středu 2. ledna měly požáry tři oběti, z toho dva muži přišli o život při požáru rodinného domu ve zlínské místní části Kudlov, podle pitvy se nadýchali zplodin. Další člověk v tento den zemřel při požáru zemědělského stavení v Zádubu-Závišíně na Chebsku.

Ve čtvrtek 10. ledna hořelo v suterénním bytě činžovního domu v Liberci, kde hasiči našli ohořelé torzo lidského těla. O den později zemřel při požáru chatky v Habrovanech na Ústecku třináctiletý chlapec a v pondělí 14. ledna hasiči objevili mrtvého člověka v hořícím rodinném domě ve Velkém Týnci na Olomoucku.

Požáry se nevyhýbaly ani obytným karavanům a přívěsům. Ve středu 9. ledna hasiči zasahovali u požáru přívěsu v Cerhenicích na Kolínsku, kde od kamen chytly hořlavé předměty, zemřel tam jeden člověk. Jednu oběť měl i úterní požár karavanu v Praze-Kamýku.