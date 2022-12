Pozor na silvestrovské vandaly. Urvané stěrače, prošlápnutá střecha či dílo sprejera

Ke konci roku, obzvláště na Silvestra, se pojišťovny pravidelně setkávají s nárůstem případů vandalismu. Posprejovaná karoserie auta, ulámaná zrcátka či stěrače nebo poškrábání vozidla klíčem. Společné mají tyto činy jedno - málokdy se podaří viníka najít. Není tak možné peníze za vzniklou škodu vymáhat po konkrétní osobě. Jak tedy v případě poškození postupovat?

Silvestrovské veselí může skončit nejen bolestí hlavy, ale i poškozením cizího majetku. I přesto, že je oslava nového roku nejčastěji spojena s odpalováním zábavní pyrotechniky, hlasitou hudbu od sousedů nebo povykováním podnapilých skupinek lidí pohybujících se po ulici, častými případy, které musí policie a následně i pojišťovna řešit, jsou poškozená auta petardami, případně procházejícími lidmi pod vlivem alkoholu, kteří stoupají na kapoty a střechy aut, ulamují zrcátka nebo stěrače.

V takovýchto případech se nejvíce vyplatí uplatnit pojištění proti vandalismu. To bývá součástí havarijního pojištění. To pokryje náklady, které vzniknou při posprejování či poškrábaní auta, ale také poškození oken, ulomených stěračů nebo dokonce zapálení vozidla. Pokud majitel toto poškození objeví, měl by nejprve místo činu nafotit. V případě větší škody je dobré zavolat 158 a následně si od policie vyžádat záznam, na kterém bude čin kvalifikován jako vandalismus. Zprávu od Policie ČR je potřeba vždy, když majitel vozidla žádá o finanční náhradu škody od pojišťovny.

V případě nejasností je možnost zavolat i na asistenční linku pojišťovny, u které je jedinec pojištěn. Operátoři linky pak poškozenému vysvětlí, jak dále postupovat. "Majitelům poškozených objektů nejprve doporučujeme kontaktovat Policii ČR, aby měli oficiální záznam o události pro pojišťovnu. Oděrky na autě hlásit není třeba, ale například prošlápnutou střechu nebo velké sprejerské dílo ano," sdělila Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA. U menších škod je na rozhodnutí klienta, zda bude chtít krýt opravu z havarijního pojištění, protože je spojeno se spoluúčastí a přestupňováním bonusu. Je-li pachatel škody policií vypátrán, bonus pojištěnému zůstane.

V tomto roce pojišťovny zaznamenávají také zvýšený počet odcizených aut či jejich součástek. Experti dávají tuto změnu částečně do souvislosti s obnovením běžného života po covidu-19 a zrušením restrikcí. Příčinou však může být i poměrně dramatické zhoršení ekonomické situace, která je spojená s prudkým nárůstem cen nových aut a jejich nedostatkem na trhu, což se odrazilo i v enormním zdražení ojetin. Největší množství aut zmizí v Praze a velkoměstech obecně, naopak méně četná jsou odcizení na venkově. Největší zájem zlodějů je pak o značky Škoda, Volkswagen a Ford, v pojišťovně UNIQA i díky vyššímu zastoupení v kmeni pojištěných aut i o Renault a Mercedes-Benz. Z prémiových značek se zloději často zaměřují na značky BMW a Audi.

Cílem vandalů jsou i domy, garáže či veřejné budovy

Dojít však může i k poškození nemovitosti. Kuriózní případ, který se stal o Silvestru, zaznamenala pojišťovna UNIQA. Klientovi vlétla petarda otevřeným oknem do obývacího pokoje, kde ožehla stěny, zničila obraz na stěně a lustr.

Při manipulaci s pyrotechnikou proto hasiči striktně doporučují dodržovat návod výrobce a používat ji tak, aby jedinec neohrozil zdraví či majetek svůj nebo někoho jiného. Znamená to také manipulovat s ní zásadně na volném prostranství a v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů. "Zábavní pyrotechniku bychom měli v zásadě nakupovat jen takovou, která je na český trh uváděna legálně. Doporučuji proto nakupovat pyrotechniku v kamenných obchodech a ne u stánků. Zkontrolovat bychom si při nákupu měli hlavně to, zda pyrotechnika obsahuje návod výrobce v českém jazyce a také jestli má certifikační značku. Rozhodně nekupujte pyrotechniku v porušených obalech, otevřenou nebo navlhlou," sdělila Petra Musilová, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina.