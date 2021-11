Práce na opravě poškozeného vedení u D35 neskončily, potrvají měsíce

Nezvykle velké množství techniky a desítky odborníků se podílely na opravě vedení velmi vysokého napětí na dálnici D35 u Velkého Týnce na Olomoucku, jehož stožáry poškodil nárazem traktorista. Provoz na D35, přes kterou dráty vedly, byl sice v úterý večer po 28 hodinách obnoven, práce však na místě zdaleka neskončily.

Poškozené stožáry budou v příštích měsících vyměněny, do té doby je nahradí provizorní vedení, řekl ve středu mluvčí skupiny ČEZ Vladislav Sobol. I přes přerušené vedení obyvatelé v okolí o elektřinu nepřišli, elektřina jim byla dodána.

Zásah byl i podle energetiků vzhledem k druhu a rozsahu poškození velmi náročný. "Vedení bylo poškozeno takovým způsobem, že se muselo nejdříve provést statické zajištění pomocí výškové a zvedací techniky a až potom se dalo na vedení pracovat. Že tomu bylo v blízkosti dálnice, nemělo na průběh opravy samotné žádný zvláštní vliv, ale na provoz na dálnici naopak značný. Hrozil totiž pád vodičů na dálnici," uvedl mluvčí Sobol.

Na prvotní likvidaci, která byla zaměřena na zajištění bezpečného projíždění po D35, se podílely zhruba dvě desítky pracovníků, pracovat musely v dešti na rozbahněném poli. Další práce pokračují ještě během středy. "Bylo použito nezvykle velké množství techniky, celkem tři velké jeřáby, z toho jeden pětatřicetitunový, čtyři vysokozdvižné plošiny - všechny nad 25 metrů -, několik traktorů určených především pro protažení další techniky rozbahněným terénem a další dodávková a osobní vozidla," doplnil mluvčí ČEZ.

Odborníci museli nejprve zajistit okolní stožáry a poté odstřihnout dráty elektrického vedení, na dodávku elektřiny to přitom nemělo vliv. "Olomoucko je totiž dobře takzvaně zokruhováno, takže když na některém místě vypadne proud, jsme schopni dodávku proudu zajistit z jiné strany," podotkl Sobol. Poškozené stožáry časem nahradí nové, podle mluvčího Skupiny ČEZ se s tím počítá zhruba na jaře. "Do té doby, v řádu několika týdnů, tam vybudujeme takzvaný by-pass, tedy provizorní vedení, které plní všechny funkce jako vedení stávající. Využívá se to při podobných haváriích," dodal Sobol.

Událost se odehrála v pondělí odpoledne, kdy do jednoho ze stožárů narazil jednadvacetiletý řidič traktorem, traktorista se v osudnou chvíli údajně ohlédl dozadu. Způsobil přitom dohromady škodu za 3,5 milionu korun. Podle odborníků těžká zemědělská technika, jako tomu bylo v tomto případě, dokáže poškodit i tak robustní stožár, jako je na vedení velmi vysokého napětí. Zničit ho podle nich lze v případě přímého nárazu.