Práci nemají hlavně ti, kdo ji nechtějí, a senioři

Práci nemají v době rekordně nízké nezaměstnanosti hlavně lidé, kteří pracovat nechtějí, ti, jež nemohou pracovat na plný úvazek a někteří senioři. Shodli se na tom experti personálních agentur. Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 2,6 procenta z dubnových 2,7 procenta. Bez práce bylo 200.675 lidí, nejméně od května 1997, uvedl Úřad práce ČR.

"Jednu skupinu lidí, kteří nepracují ani v době historicky nejnižší nezaměstnanosti, tvoří ti, kteří pracovat nechtějí, protože se jim to s ohledem na pobírané množství sociálních dávek nevyplatí," řekla ČTK ředitelka marketingu Grafton Recruitment Jitka Součková.

Druhou skupinou jsou ti, kteří by pracovat chtěli, mají i dostatečnou kvalifikaci, ale z nějakého důvodu nemohou pracovat na plný úvazek. Důvodem je to, že například protože pečují o nezletilé dítě nebo o jinou osobu blízkou, třeba staré rodiče, a částečný úvazek nemohou najít.

Poslední skupinu tvoří podle Součkové lidé, kteří už jsou ve vyšším věku. "Lidé nad 55 let, možná spíše nad 60, do důchodu mají ještě daleko, ale již nemají dobrý zdravotní stav nebo dostatečnou kvalifikaci," uvedla. Na práci ve výrobě tedy vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nedosáhnou, respektive neprojdou zdravotní prohlídkou, a pro práci v kancelářských oborech jim chybí kvalifikace, ať už jde o cizí jazyky, technologie nebo expertní znalosti.

Jen čtyři procenta nezaměstnaných tvoří absolventi a mladí, zatímco skoro 40 procent lidé nad 50 let. Velká část z nich bude s nižším nebo středním vzděláním, tedy buď vykonávali manuální či obslužné práce nebo všeobecně administrativní práce. V případě manuální dělnické práce je věk opravdu problém, řada provozů se lidem nad 50 let věku kvůli fyzické náročnosti práce vyhýbá, upozornila Alžběta Honsová z agentury Randstad.

U kvalifikovaných profesí - s výjimkou zdravotnictví, školství a techniky - dávají podle ní zaměstnavatelé přednost lidem do 45 let, protože u nich předpokládají větší flexibilitu, schopnost se rychleji učit a také větší znalost jazyků. Situace se zaměstnáváním lidí nad 50 let se pod tlakem reality mění, ale velmi pomalu, dodala.

Ředitel agentury Hay ČR Ladislav Kučera míní, že hlavním problémem je tzv. talentová neshoda, tedy uchazeči nesplňují požadavky kladené na neobsazená místa. V tomto případě podle něj nejčastěji jde o požadavky směrem k technologiím, které jsou typické pro IT obory nebo pro výrobu a strojírenství, popřípadě požadavky na jazykové znalosti. Dalším problémem může být neochota uchazečů ustoupit alespoň částečně ze svého nastaveného standardu, ať už jde o 'senioritu' pozice, lokalitu zaměstnání nebo mzdu, poznamenal.