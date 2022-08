Pracovat z domova může 29 procent zaměstnanců, využívá to 18 procent

Práci z domova může využívat 29 procent zaměstnanců, nabídku zaměstnavatele ovšem využívá 18 procent pracovníků. Dalších 11 procent zaměstnanců, kteří mají možnost takzvaný home office využít, tráví čas na pracovišti. Práci z domova využívají především lidé s vysokoškolským vzděláním a vyšším příjmem. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS Market Research pro Raiffeisenbank mezi zhruba tisícovkou respondentů.

"Důvody pro akceptování nebo odmítání home office mohou být různé. Zatímco někdo se lépe soustředí na práci v klidu domova, dalším se lépe pracuje v týmu, motivuje je práce v kanceláři anebo prostě nechtějí či nemohou přizpůsobovat domácí prostředí pracovním potřebám," uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. Podle ní s aktuálním nárůstem cen energií se opět otevírá prostor pro diskusi o možnosti práce z domova, a to kvůli úsporám za vytápění kancelářských prostor.

Podle studie společnosti Wood & Company s odvoláním na data Eurostatu loni pracovalo z domu pravidelně 14,5 procenta zaměstnaných Čechů. Před pandemií koronaviru podle studie pracovala z domu pravidelně anebo částečně desetina Čechů. V rámci EU tak Česko patří mezi země s nejnižším podílem pracujících z domova. Nejvíce lidí z domova pracuje v Lucembursku, Švédsku a Nizozemsku s podílem 45 až 54 procent. Naopak nejnižší podíl, zhruba 6,5 procenta, je v Bulharsku a Rumunsku.

"Důvodem relativně nízkého podílu pracujících z domu je fakt, že režim home office není vhodný pro všechny typy zaměstnání. Pro drtivou většinu zaměstnanců tak home office zůstává jen fikcí," uvádí studie Wood & Company.

Z průzkumu Raiffeisenbank dále vyplývá, že těch, kteří home office využívají, má 43 procent k dispozici samostatnou pracovnu. Více než polovina dotázaných, která pro práci z domova využívá jinou místnost, ji musela pro tyto účely přizpůsobit.

Home office je podle průzkumu nejoblíbenější u mladých mezi 25 a 34 lety. Častěji se také jedná o zaměstnance z měst nad 100 tisíc obyvatel, vysokoškolsky vzdělané a z vyšší ekonomické třídy.

Podle nedávného průzkumu personální agentury Randstad v Česku meziročně ze 40 na 28 procent poklesl počet lidí, kteří pracují z domova. Důvodem je tlak firem na návrat zaměstnanců na pracoviště poté, co skončila omezení spojená s epidemií koronaviru. Pro mnohé pracovníky je to ale frustrující a rozhlížejí se po práci, ve které budou mít větší flexibilitu. Podle agentury třetina firem zavedla v posledních letech hybridní model docházky do zaměstnání. Nejčastěji po svých zaměstnancích požadují, aby kancelář navštěvovali alespoň tři dny v týdnu.