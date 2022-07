Praha 11 ještě v červenci vypíše tendr na další úpravy bývalé ubytovny Sandra

Městská část Praha 11 ještě v červenci vypíše tendr na další stavební úpravy bývalé ubytovny Sandra na Jižním Městě. Vítěz veřejné zakázky s předběžně odhadovanou cenou 188 milionů korun bez DPH by měl opravit exteriéry budovy, v níž by podle plánů radnice mělo mimo jiné vzniknout 174 nových bytů. Multifunkční objekt v ulici Nad Opatovem by měl podle nyní platných smluv být zkolaudovaný do konce roku 2023. Vyplývá to z usnesení radních městské části.

Stavební firma, která vyhraje veřejnou zakázku, bude mít na starost úpravy vnějšku budovy podle projektové dokumentace, kterou v únoru roku 2021 zpracovala společnost DigiTry Art Technologies. Plánované zateplení pláště, výměnu oken a opravu střechy panelové budovy u metra Opatov projektanti loni vyčíslili asi na 190 milionů korun. S vybranou stavební firmou chce radnice uzavřít smlouvu v říjnu. Stavební práce by poté měly trvat asi 15 měsíců.

Rekonstrukcí exteriérů, mimo jiné opravou střechy či zateplením pláště budovy, podmínila dříve stavební firma Hochtief dokončení prací v interiéru objektu. Ty Hochtief opravuje od roku 2019. Práce dosud nejsou hotové, protože do budovy zatéká. Stavební práce měly podle smlouvy z dubna roku 2019 stát 247 milionů korun bez DPH, cena se ale navýšila na 323,5 milionu korun bez DPH. Letos v květnu radní Prahy 11 schválili doplacení dalších několika milionů korun firmě za přerušení stavebních prací a za konzervaci stavby.

Návrh na vypsání zakázky na zhotovitele oprav exteriéru budovy radní a zastupitelé Prahy 11 loni neschválili kvůli nedostatku potřebných financí. Radnice nyní hodlá zakázku financovat z vlastních zdrojů a z dotačních programů. Na opravu panelového domu u metra Opatov poskytl pražský magistrát 200 milionů Kč, které bude Praha 11 vracet v 16 ročních splátkách. Městská nyní požádala o odklad termínu splátek o dva roky. Peníze by tak měla městu vracet do konce září roku 2037. Změnu smlouvy schválili radní, v září by ji měli projednávat zastupitelé Jižního Města.

Bývalá ubytovna u metra Opatov se opravuje od léta 2019. V budově by měly vzniknout kancelářské prostory, sál pro kulturní akce či jednání zastupitelstva, restaurace a 174 nových bytů. Ty by měly primárně sloužit mladým rodinám, seniorům, učitelům, lékařům, hasičům, strážníkům městské policie či zdravotním sestrám.

K podobným účelům jako Sandra má v budoucnu sloužit i nedaleký Hotel Opatov, který vlastní a nyní rekonstruuje magistrát. Rekonstrukce této výškové budovy, kterou má na starost firma Hochtief CZ, by měla být hotová v roce 2024. Pražský magistrát za stavební úpravy, díky nimž vznikne 275 bytů, zaplatí podle smlouvy 688,88 milionu korun bez DPH.