Praha 22 plánuje postavit vlastní školu a mateřskou školku

Praha 22 nechá připravit projekt stavby Základní školy Romance a plánuje také stavbu mateřské školy v ulici Nad Volyňkou. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek. V případě základní školy již radnice nechala jeden projekt připravit, s jeho podobou však nebyla spokojena a hledá nové projektanty.

Rada městské části schválila podle informací radnice letos koncem března výpověď smlouvy se studiem re:architekti, které připravovalo projektovou dokumentaci pro stavbu nové základní školy mezi ulicemi Zuzany Navarové, Přátelství a K Uhříněvsi. Návrh neodpovídal představám současného vedení radnice pokud jde o podobu stavby i cenu, kterou podle tehdejšího vyjádření starosty Tomáše Kaněry (ANO) navýšil z 650 milionů na 1,3 miliardy korun.

Autoři návrhu kritiku odmítli, zvýšení ceny podle nich odpovídalo navýšení rozsahu projektu a růstu cen ve stavebnictví. Zastupitelé městské části pak koncem června schválili vypsání tendru s předpokládanou hodnotou 80 milionů korun na vypracování nové projektové dokumentace. Postup koalice kritizovalo opoziční hnutí STAN.

Praha 22 plánuje také stavbu modulové mateřské školy, na kterou vypsala radnice tendr s předpokládanou hodnotou zhruba 70 milionů korun. Zakázku chce městská část zadat takzvanou metodou design and build, kdy vybraná firma zpracuje projektovou dokumentaci a zároveň zajistí stavbu.

Zástupci pražského magistrátu a městských částí se v posledních měsících obrátili na ministerstvo školství kvůli nedostatku školských kapacit v metropoli. Praze podle nich chybí miliardy korun na výstavbu škol, a pokud se do financování výstavby nezapojí stát, metropole by na to v budoucnu nemusela mít peníze. Podle vedení hlavního města by proto měl vzniknout státní fond pro financování školské infrastruktury. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) by v roce 2030 mohlo v pražských základních školách chybět 3000 míst a v roce 2050 dokonce až 18.000 míst.

Praha 22 se nachází na jihovýchodě hlavního města a žije v ní asi 13.900 obyvatel. Městská část zahrnuje Uhříněves, Hájek a Pitkovice. Vládne v ní koalice složená z ODS, KDU-ČSL, ANO a uskupení DvacetDvojka se Svobodnými, která má v zastupitelstvu s 25 členy většinu 15 hlasů. Loňské volby v Uhříněvsi vyhrálo hnutí STAN, které však skončilo v opozici.