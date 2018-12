Praha 5 má vůči projektu výhrady. Zejména kvůli dopravě

Nový starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti) by rád dále jednal se společností Sekyra Group o podobě projektu Smíchov City na místě bývalého nákladového nádraží v Praze na Smíchově. Jak starosta řekl, s ohledem na velikost plánované výstavby podle něj není dořešena doprava v oblasti. Rozsáhlá zástavba, zahrnující i novou centrálu České spořitelny, má na brownfieldu postupně vznikat v následujících zhruba 15 letech. Se stavbou prvních budov chce developer začít letos.

"Stále trvají určité výhrady, které k tomu projektu mám, hlavně kolem dopravní obslužnosti," uvedl starosta. Silnice vedoucí kolem budoucího projektu, tedy zejména Radlická a Nádražní, by si podle něj zasloužily v souvislosti s výstavbou rozšířit o jeden pruh. I kdyby rozšíření platilo město, pravděpodobně by k tomu byla nutná úprava projektu. "Z našeho pohledu bude opravdu hrozit, když to přeženu, dopravní kolaps někde kolem Dobříšské ulice," uvedl starosta.

Mazur si podle svých slov uvědomuje, že dosažení dalších úprav může být problém. Developer ostatně už na základě připomínek městské části i obyvatel své plány upravil. "Projekt už je hodně daleko, takže manévrovací prostor na obou stranách je malý," uvedl. V případě, že vedení radnice bude nějakou změnu považovat za žádoucí, se nicméně bude snažit ji u investora prosadit. To se týká zejména časově vzdálenějších etap projektu.

"Preferujeme formu dohody, tedy nějakého memoranda," řekl dále starosta. Praha 5 si nedávno schválila pravidla pro uzavírání podobných memorand, ve kterých developeři nezávazně přislíbí ústupky vůči městu, například investice do infrastruktury, výměnou za to, že jim samospráva nebude házet klacky pod nohy. Městská část zatím uzavřela tři podobná memoranda.

V nové čtvrti u Smíchovského nádraží by podle plánů developera mohlo bydlet až 3300 lidí, dále je v plánu zhruba 190 tisíc metrů čtverečních ploch pro služby, nakupování a kanceláře. Součástí projektu jsou základní a mateřská škola a kulturní centra. Výstavba by měla postupovat směrem od autobusové zastávky Na Knížecí. V prostorách nádraží Praha Smíchov by měl vzniknout terminál pro autobusy a záchytné parkoviště.