Praha 5 na jaře nasadí pracovníky na místa s velkou koncentrací drogově závislých, jež budou řešit problémové situace

Praha 5 plánuje od dubna nasadit pracovníky, kteří se budou pohybovat na místech s velkou koncentrací drogově závislých a řešit problémové situace. ČTK to řekla starostka městské části Radka Šimková (Praha 5 Sobě). Radnice na zajištění pracovníků vypíše tendr, mělo by jít o lidi s potřebným výcvikem pro komunikaci se závislými a řešení konfliktních situací. Praha 5 se v posledních letech potýká s větším množstvím narkomanů.

"Budou to lidé, kteří by měli být poučení, jak s drogově závislými komunikovat, jak se k nim chovat, případně i vyhodnotit, pokud by byl potřeba zásah jiných složek," vysvětila starostka. Tendr podle ní cílí hlavně na sociální podniky a v podmínkách je zajištění minimálně dvou pracovníků, bude však záležet na podaných nabídkách. "Je možné, že jich bude i více," řekla Šimková.

Nejproblémovějšími lokalitami v Praze 5 jsou nyní park Na Skalce na Smíchově a Husovy sady v Košířích, kde se podle starostky budou pracovníci pohybovat především. "Primárně počítáme, že by byli tam, ale máme v podmínkách, že můžeme lokality měnit podle potřeby," dodala. Vedle zmíněných oblastí si v poslední době na zvýšený počet uživatelů drog začali stěžovat také například obyvatelé Barrandova.

Pracovníci budou kromě řešení problémových situací také monitorovat pořádek a podle stupně proškolení buď upozorňovat kompetentní složky na poházené použité injekční jehly a stříkačky, nebo je rovnou sami likvidovat.

Minulé vedení Prahy 5 po tlaku místních obyvatel vypovědělo předloni nájem kontaktnímu centru pro drogově závislé Progressive v Mahenově ulici, nyní v městské části funguje ještě centrum Sananim v ulici Na Skalce. Problémové je z pohledu místních a radnice také fungování ordinace v Bieblově ulici na Smíchově, která nabízí závislým substituční léčbu. Šimková řekla, že se chystá v březnu sejít se zástupci ordinace a probrat případné úpravy jejího fungování.

V Praze dlouhodobě schází větší síť kontaktních center pro drogově závislé, která nabízejí výměnu injekčního materiálu a zdravotní či psychologickou pomoc. Jejich absence podle odborníků situaci na ulicích zhoršuje. Od roku 2009 byla zrušena centra v Praze 1, 7, 2, 5 a 11 a po ukončení činnosti Progressivu zbyla v metropoli již jen dvě, jedno na Smíchově a druhé v ulici Karolíny Světlé v Praze 1. Nynější koalice na magistrátu postavila do čela protidrogové komise bývalého primátora, psychiatra a adiktologa Pavla Béma (ODS), který se podle svých vyjádření snaží najít místa pro několik dalších center, aby byla síť služeb dostupnější a rovnoměrněji rozmístěna po metropoli.