Praha bude žádat o respirátory pro 44 tisíc pedagogů

Pražský magistrát bude na ministerstvu školství žádat respirátory zhruba pro 44 tisíc pedagogických zaměstnanců. Na přesném počtu se ale musí ještě domluvit. Pokud by do žádosti byli započteni i nepedagogičtí pracovníci, šlo by celkem asi o 50 tisíc lidí. Novinářům to v úterý řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Vláda v pondělí pověřila ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby Praze nabídl ze státních hmotných rezerv respirátory pro učitele. Kdy by pomůcky do města mohly dorazit, zatím není jasné.

"Momentálně probíhá diskuse, kolik máme pracovníků ve školství, kterých se to týká, zda to bude zahrnovat pouze všechny pedagogické pracovníky, jak navrhuje ministerstvo, nebo i nepedagogogické. Což si myslím, že by mělo. Předběžné číslo je tedy 44 tisíc osob, pokud by se započetli nepedagogičtí, tak by to narostlo," řekl Hřib.

Kromě celkového počtu lidí, kteří by respirátor dostali, město s ministerstvem řeší, kolik jich každý dostane. Pokud by je ministerstvo neposkytlo nepedagogickým pracovníkům, dalo by jim je zřejmě město ze svých zásob. "Dovedu si to představit," řekl Hřib.

Město jedná rovněž s ministerstvem zdravotnictví, od kterého by chtělo získat informace o počtech nakažených v jednotlivých městských částech. Dosud je město má pouze podle někdejšího dělení na Prahu 1 až 10. Podle Hřiba bude rovněž žádat počty hospitalizovaných kvůli covidu.

Do metra by mohly být nainstalovány rouškomaty pro cestující. Zda se tak stane, ale zatím není jasné. "Aby byly snadno přístupné i pro lidi, kteří přijedou do Prahy," řekl Hřib. Rozšířen bude počet odběrových míst, která by nově měla vzniknout na Praze 6, a to na Vítězném náměstí a u koupaliště Džbán.

Návštěvy v domovech pro seniory a dalších zařízeních zatím omezovány nebudou. "Neochabujeme ale v úsilí zajistit maximální prevenci," řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Dostatečné zásoby mají podle Hřiba městské organizace jako městská policie nebo záchranná služba, ale i město samotné. Ve skladu je 800 tisíc roušek, 300 tisíc respirátorů FFP2 a 50 tisíc litrů dezinfekce.