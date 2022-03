Praha chce jednat s vládou o zvýšení úhrady pro hotely za ubytování uprchlíků

Vedení pražského magistrátu hledá další soukromé ubytování pro ukrajinské uprchlíky, nabízí hotelům vládou stanovených 180 korun za noc za dospělého a 100 korun za dítě. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pátek řekl novinářům, že město bude chtít s ohledem na ceny ubytování v metropoli jednat o vyšších úhradách. V pátek večer se také ubytují první lidé v tělocvičně. Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek v pátek sdělil, že asociace nabízí městu 1700 míst, ale za cenu 500 korun na noc.

"V Praze a ve Středočeském kraji hledáme nyní ubytovací kapacity, pokud někdo může nabídnout ubytovací kapacitu za cenu stanovenou úhradou od vlády, tak jej prosím, aby tak učinil pomocí webového formuláře," řekl Hřib. Dodal, že Praha nyní musí ubytovat 300 až 500 lidí denně.

Hlavní město nyní podle něho pracuje s vládou určenými úhradami. "Nám to přijde také za Prahu nereálné, v tuto chvíli se snažíme zajistit cokoliv bude možné za tuto cenu," řekl. Dodal, že město bude jednat zřejmě příští týden s vládou o zvýšení částky. Ředitel pražských hasičů Luděk Prudil řekl, že ubytování může být i mimo Prahu. "Je možné, že kontrakty na ubytování v nižších cenách najdeme mimo území Prahy," řekl.

V pátek večer se také podle primátora ubytují první uprchlíci v jedné z tělocvičen, které připravují po výzvě magistrátu městské části. O tom, kde přesně to bude, bude město informovat během dne.

Stárek v pátek uvedl, že členové Asociace hotelů a restaurací mohou dát v Praze k dispozici ještě 1700 lůžek, přičemž už by to nemohlo být zdarma, ale předběžně byla stanovena částka 500 korun za noc. Zatím podle něj asociaci nikdo nekontaktoval, že by o to měl zájem.

Asociace dala už dříve Správě uprchlických zařízení seznam se 4000 lůžky k dispozici po celé ČR, ta byla zdarma, podle vyjádření členů jsou stále některá volná. Stárek dodal, že asociace nemá detailní informace. Hotely mohou podle něj kapacity poskytnout na měsíc, tedy zhruba do začátku dubna. Stárek upozornil, že ubytování uprchlíků v hotelech může být pomoc v době největší krize, ale není to dlouhodobé řešení.

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo od začátku ruské invaze celkem přes 25 tisíc lidí. Ve čtvrtek evidovalo 2872 žadatelů, z nich 375 požádalo o ubytování, 188 uprchlíků odvezly autobusy a vlaky během uplynulého dne do jiných center. Počet uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny podle čtvrtečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přesáhl 200 tisíc lidí.